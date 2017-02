Molowa bolesna, gospelowa chwalebna

Na nowym krążku znalazły się utwór "Piękna Matka", czyli modlitwa różańcowa w nowoczesnej aranżacji, oraz konferencja "Moja modlitwa". - Ta płyta powstała między innymi dlatego, że sam miałem problem z modlitwą różańcową. Poprosiłem Matkę Bożą, by mi pomogła go rozwiązać. Długo nie czekałem. Kiedyś, na spotkaniu z przyjaciółmi, chcieliśmy się pomodlić. Wziąłem więc do ręki gitarę i powstała ta muzyka. Od tej pory dużo łatwiej jest mi się modlić na różańcu - mówi franciszkanin.

Jak zaznacza, dostawał również wiele maili od ludzi, którzy prosili, by zrobił podobną muzykę, jak do Koronki do Bożego Miłosierdzia w wersji chilloutowej, która znalazła się na płycie "Miłosierny".

- Chciałbym, żeby krążek, a w szczególności znajdująca się na nim modlitwa różańcowa, stał się lekarstwem na problemy współczesnego człowieka. Jeśli będzie ona pomagać ludziom chwycić za różaniec i lepiej go zrozumieć, to spełni swoje zadanie - tłumaczy o. Buksa.

Na płycie "Tobie" znajduje się muzyka do 5 tajemnic. Każda dziesiątka Różańca jest w innej harmonii muzycznej. - Taki zabieg ma wprowadzać w jeszcze głębsze przeżywanie i zjednoczenie z Panem Bogiem. Dla przykładu, tajemnica bolesna ma tonację molową, a tajemnica chwalebna jest wykonana w stylu gospel - opisuje muzyk.

Płyta jest także wyrazem wdzięczności zakonnika za powołanie. - Wychowałem się pod skrzydłami Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Wielkich Oczach. Chciałem podziękować Jej za powołanie, za to, że ma mnie nieustannie w swojej opiece. Chciałem również podziękować mojej ziemskiej matce, że wytrzymała z takim "młodym źróbkiem" i że mogłem zawsze na nią liczyć, jak na Matkę Bożą z nieba - dodaje.

O. Buksa zaznacza też, że płyta ma ukazywać uniwersalność modlitwy różańcowej. - Dzięki niej ludzie różnych stanów - osoby samotne, małżeństwa, dzieci i osoby konsekrowane - mogą regularnie jednoczyć się na rozmowie z Maryją i zawierzać Jej codzienne sprawy - podkreśla.

Nowy krążek krakowskiego franciszkanina dostępny jest w sprzedaży internetowej (na stronie: buksalukasz.pl). Będzie można go również kupić podczas rekolekcji prowadzonych przez o. Łukasza. Z koelei na kanale o. Buksy w serwisie YouTube można obejrzeć wideoklip z muzycznym Różańcem. Oficjalna premiera płyty odbyła się 11 lutego, czyli we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Płyta "Tobie" jest szóstym krążkiem o. Buksy OFM, odpowiedzialnego na co dzień za Referat Młodzieżowo-Powołaniowy w Prowincji Matki Bożej Anielskiej w Krakowie. Franciszkanin jest też pomysłodawcą zimowych rekolekcji RekoSki.