Adoracja wynagradzająca i petycja

"W minionych dniach całą Polskę obiegła informacja o »spektaklu« pt. »Klątwa« granym w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że tego typu prowokacje, czyli pornografia, bluźniercze sceny, kpina z Kościoła i wykorzystanie do tego figury św. Jana Pawła II, podsycanie politycznej nienawiści nie mają prawa mieć miejsca, a szczególnie skandaliczny jest fakt, że odbywają się one w teatrze wspieranym finansowo przez Miasto Stołeczne Warszawę" - napisano w petycji skierowanej do prezydent Warszawy.

Podpisujący zaznaczają, że oczekują od niej stanowczej reakcji. "Domagam się zaprzestania finansowania teatru z publicznych pieniędzy oraz odwołania jego dyrektora. Brak stanowczej reakcji Pani Prezydent odbiorę jako pochwałę dla tego typu wydarzeń" - czytamy w piśmie.

Do podpisywania petycji zachęca ks. Jan Kabziński, kustosz sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Już wczoraj swoje podpisy złożyli uczestnicy wieczornej Mszy św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

W wygłoszonym podczas Eucharystii kazaniu ks. Ireneusz Okarmus mówił m.in. właśnie o "Klątwie". - W tym szacownym teatrze, który kiedyś wystawiał wielkie sztuki, wielkie dzieła polskich i zagranicznych twórców, doszło do wystawienia spektaklu, który - można tak powiedzieć - jest bluźnierstwem - przekonywał. - W tym spektaklu osoba naszego świętego papieża została poniżona, bo jakże nie uznać, że jest to poniżenie Jana Pawła II, gdy jego figura została zawieszona na stryczku z podpisem: "Obrońca pedofilów"? - mówił ks. Okarmus, zaznaczając, że smutne i bolesne jest to, iż w przedstawieniu doszło także do profanacji krzyża i nawoływania do morderstwa. - Czyż to nie jest właśnie namacalne działanie szatana? - pytał.

Duszpasterze sanktuarium św. Jana Pawła II zachęcają do podjęcia postu, modlitwy przebłagalnej i aktów zadośćuczynienia "za dokonane bluźnierstwo: za znieważenie symbolu Krzyża Świętego, osoby naszego świętego patrona Jana Pawła II, Stolicy Apostolskiej oraz za obrazę uczuć religijnych". W najbliższą niedzielę po wszystkich Mszach św. na Białych Morzach odbywać się będzie adoracja wynagradzająca za bluźnierczy spektakl. Będzie także można podpisywać petycję do prezydent Warszawy.