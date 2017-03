Żyję, bo aborcja była zakazana

Życie Rebekki Kiessling zaczęło się w tragicznych okolicznościach - została poczęta w efekcie gwałtu. Dziś jest znaną działaczką pro life, która tłumaczy, jak wielkim złem jest aborcja. 15 marca przyjedzie do Krakowa.

Rebecca urodziła się 22 lipca 1969 r. w Michigan. Niedługo później została adoptowana i wychowała się w żydowskiej rodzinie, która obdarzyła ją miłością. Jako młoda dziewczyna - miała wówczas 19 lat - zapragnęła poznać swoich biologicznych rodziców. Dowiedziała się wówczas, że została poczęta w wyniku gwałtu oraz że nie została zabita ze względu na istniejący wtedy w USA zakaz aborcji.

Wiadomość ta była dla Rebekki ogromnym wstrząsem, z którym długo nie mogła się pogodzić, jednak dzięki dobrym ludziom i głębokiej wierze udało jej się pokonać tę traumę. Wkrótce zaangażowała się w amerykański ruch pro life i dziś jest nie tylko aktywistką walczącą o zakończenie prawnej dopuszczalności dokonywania aborcji wobec nienarodzonych dzieci poczętych w wyniku gwałtu, ale także prawnikiem zajmującym się prawem rodzinnym.

Rebecca jest również szefową pozarządowej organizacji "Save the 1" skupiającej mówców i trenerów, która za główny cel stawia sobie taką edukację społeczeństwa, by nikt nie miał wątpliwości, że konieczna jest pełna ochrona życia nienarodzonego, bez jakichkolwiek wyjątków i kompromisów. "Save the 1" stara się też ukazywać wartość każdego życia ludzkiego, bez względu na sposób, w jaki zostało poczęte.

Prywatnie Rebecca jest żoną i mamą pięciorga dzieci, która całe swoje życie zawierza Bogu.

Jako aktywistka pro life R. Kiessling wielokrotnie występowała przed audytorium uniwersyteckim, zarówno w Michigan, jak i w innych częściach USA, a także m.in. w Kanadzie, Australii oraz Europie (Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech). Często pojawia się też w mediach, również po to, by tłumaczyć kwestie związane z adopcją. Z kolei jako prawnik reprezentowała m.in. matki pozwane za niedokonanie aborcji.

W Polsce Rebecca pojawi się po raz pierwszy - w naszym kraju gościć będzie od 13 do 19 marca. Wszędzie, gdzie została zaproszona, spotka się ze studentami największych uczelni oraz z działaczami pro life. Każdemu będzie tłumaczyła, że aborcja to najgorsze z możliwych rozwiązań dla zgwałconej kobiety, które z ofiary zbrodni czyni dzieciobójczynię, bowiem matki, które - mimo przeżytego dramatu gwałtu - urodziły, praktycznie nigdy tego nie żałują. Te, które dokonały aborcji, przeżywają kolejną traumę, znacznie boleśniejszą.

W Krakowie Rebecca pojawi się 15 marca. Jej świadectwa będzie można posłuchać o godz. 18 w Collegium Novum UJ (ul. Gołębia 24, sala nr 52).