Święto i order na cześć papieża?

Uczestnicy V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II podpisali 30 marca w Krakowie apel do władz o zaangażowanie w umacnianie dziedzictwa Jana Pawła II.

Okazją do konkretnych działań powinna być - zdaniem podpisanych pod listem przedstawicieli instytucji papieskich z całej Polski - przypadająca w 2020 r. setna rocznica urodzin Karola Wojtyły. Przy tej okazji zaapelowali oni m.in. o "utworzenie trzyletniego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie" oraz "wdrożenie programu operacyjnego umożliwiającego realizację działań instytucji, które zajmują się upowszechnianiem dziedzictwa Jana Pawła II".

Zaproponowali także, by dzień wyboru Karola Wojtyły na papieża, 16 października, stał się świętem narodowym i by zostało ustanowione odznaczenie państwowe - Order Świętego Jana Pawła II. Podpisany w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie apel został skierowany do prezydenta RP, parlamentu, rządu i władz samorządowych.

- Apel ten ma przypomnieć narodowi, że mieliśmy taką postać i okazanie wdzięczności Janowi Pawłowi II za to wszystko, kim był i co zrobił, zwłaszcza dla naszej ojczyzny - mówi kard. Stanisław Dziwisz, który został pierwszym sygnatariuszem listu. Zaznacza, że chodzi nie tylko o nauczanie moralne, ale również o polityczną rolę papieża Polaka w obaleniu komunizmu.

- Chcielibyśmy, żeby społeczeństwo Jana Pawła II zaczęło żyć jego etosem - wyjaśnia Łukasz Ofiara z warszawskiego Centrum Myśli Jana Pawła II. - To znaczy takim zespołem wartości, które stają się wspólne dla wszystkich i które są mobilizujące, które potrafią zmieniać człowieka - tłumaczy. Jego zdanie, do tego - oprócz nowoczesnej edukacji - konieczne są "filary instytucjonalne", o których jest mowa w apelu.

W tegorocznym Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, które rozpoczęło się 29 marca w Warszawie, a zakończyło dzień później w Krakowie, wzięło udział 26 organizacji. Za rok forum odbędzie się w rodzinnym mieście Jana Pawła II - Wadowicach.

- Jesteśmy pod wrażeniem, że w Polsce funkcjonuje tak dużo takich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych - mówi Agata Szuta z Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. - Chcielibyśmy, żeby tutaj, w Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!", była taka siedziba wszystkich organizacji, które zajmują się upowszechnianiem nauczania papieża Polaka. Po to tutaj jesteśmy - zaznacza.