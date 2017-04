Teologia małżeństwa w obrazach

Prezentowane w piwnicy kamienicy przy ul. Kanoniczej 19 obrazy to kontynuacja cyklu, poświęconego życiu małżeńskiemu i rodzinnemu. Pierwsza część gościła w Muzeum Archidiecezjalnym pięć lat temu. Potem została zakupiona przez placówkę i trafiła na ekspozycję stałą w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.

- To artystka niepozorna, drobna, szczupła, ale wielka - mówił ks. Andrzej Nowobilski, otwierając wystawę pochodzącej z Piotrkowa Trybunalskiego absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i prowadzonego przez archidiecezję krakowską Studium Teologii Rodziny.

Przypomniał, że sama Urszula Rychlińska tak charakteryzuje swoją twórczość: "Moje prace ukazują blaski i cienie małżeńskiego życia na różnych jego etapach. Maluję dokładnie to czym żyję i co obserwuję w swoim małżeństwie i wokół siebie. Dzięki łasce Bożej także w codziennej zwyczajności i szarości dostrzegam wiele barw, doświadczam bliskiej obecności Boga nie tylko w relacji z nim samym, ale również w moim życiu, dzieciach, obowiązkach, które podejmuję jako żona i jako matka".

Ważne miejsce w twórczości Urszuli Rychlińskiej zajmuje też postać św. Jana Pawła II - każdemu z obrazów towarzyszy cytat z jego nauczania, a jedno z prezentowanych w Muzeum Archidiecezjalnym płócien przedstawia portret papieża Polaka, spoglądającego na symbolicznie przedstawioną podhalańską łąkę.

- Takich artystów potrzebujemy. Tacy artyści muszą mieć swoje miejsce w kulturze polskiej, w życiu artystycznym Polski i w Kościele. Poprzez swoją działalność dają oni świadectwo wewnętrznego zaangażowania, przyznania się do Chrystusa i Jego nauki - mówił podczas wernisażu ks. Nowobilski.

Obrazy, tworzące ekspozycję "Utkani przez Ojca" były wcześniej prezentowane na indywidualnych wystawach w kraju i za granicą, m. in. w Domu Polskim w Budapeszcie, Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz Muzeum Archidiecezjalnym w Lublinie. W budynku przy ul. Kanoniczej będzie je można oglądać do 13 maja. Muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godz. 10-16, a w soboty i niedziele od 10 do 15.