Uchodźczy grób Pański u pijarów

W pijarskiej krypcie w powietrzu unoszą się chaotycznie bezgłowe manekiny w ubraniach, tobołki, zabawki, plecaki, na schodach leżą buciki, garnuszki, okulary. W środku monstrancja. Instalacja symbolizuje tragedię uchodźców z Bliskiego Wschodu, którzy - uciekając ze stref konfliktu - opłacali się gangom przemytniczym i bardzo często w drodze do Europy ginęli w morskich odmętach. Ma przy tym również sens teologiczny.

- Na tragedię uchodźców spojrzałem okiem chrześcijańskim. Chrystus umęczony, razem z nimi zawieszony w ciemnej morskiej otchłani, pomiędzy swoimi umęczonymi grzechami i cierpieniem umiłowanymi dziećmi, czeka na dzień zmartwychwstania i triumfu nad śmiercią, grzechem i cierpieniem. Zwiastunem tego jest delikatne, wyłaniające się znad tafli ciemnego morza poranne światło nadchodzącego dnia zmartwychwstania. To znak nadziei na zmartwychwstanie wszystkich ludzi, zarówno tych, których niedawno pochłonęły morskie głębiny jak i tych którzy wpadli w otchłań grzechu - objaśnił dziś zamysł swojego dzieła Jakub Zawadziński, 21-letni zwycięzca tegorocznego konkursu na grób Pański.

Grób Pański w krypcie kościoła przy ul. Pijarskiej już po raz 7. jest aranżowany w rezultacie konkursu plastycznego. W jego jury zasiadają wybitni artyści plastycy, m.in. prof. Adam Brincken i prof. Stanisław Rodziński oraz ks. dr Józef Andrzej Nowobilski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. - Daje to gwarancję, że przesłanie teologiczne będzie się łączyć z wysokimi walorami sztuki plastycznej - powiedział o. Mieczysław Rolka SP, rektor kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. - Grób Pański w krypcie naszego kościoła przy ul. Pijarskiej 2 będzie można nawiedzać od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego - poinformował o. Rolka.

Krypta będzie otwarta: 14 kwietnia od godz. 17 do 24, 15 kwietnia - od godz. 7 do 19 i od godz. 20 do 22, 16 kwietnia - od godz. 9.30 do 18.30, 17 kwietnia - od godz. 9.30 do 18.