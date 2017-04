Miłosierny zaprasza też dzieci

Ok. 600 przedszkolaków z Krakowa i okolicznych miejscowości po raz 9. przyjechało na pielgrzymkę do zdrojów miłosierdzia, by powiedzieć Jezusowi, jak bardzo Go kochają.

Dzieci nie przestraszyły się zimna oraz padającego od rana śniegu i deszczu - 19 kwietnia już o 10 rano zjawiły się w sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie wysłuchały pogadanki na temat mozaik zdobiących świątynię oraz modliły się, przedstawiając Bogu (za wstawiennictwem Ojca Świętego) przywiezione intencje. Później część maluchów pomaszerowała do znajdującego po sąsiedzku sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a pozostałe - ze względu na śnieżycę - pojechały tam autokarami.

W bazylice, w wielkim skupieniu, przedszkolaki odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Spełniły w ten sposób polecenie samego Jezusa, który dyktując św. s. Faustynie nowennę do Bożego Miłosierdzia, prosił: "Dziś (szóstego dnia nowenny - przyp. aut.) sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te najwięcej podobne są do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem".

Zakończeniem pielgrzymki miał być piknik przy ołtarzu polowym przy klasztorze sióstr Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, jednak pogoda tak bardzo pokrzyżowała plany, że dzieci zostały zaproszone do dolnej części bazyliki, by choć przez kilka chwil wspólnie pośpiewać (z pomocą zespołu "Promyczki Dobra") i pobawić się. Na taką nagrodę zasłużyły, gdyż przez kilka godzin były grzeczne jak aniołki!

Jak tłumaczą organizatorzy pielgrzymki z nowosądeckiego wydawnictwa Promyczek, ta sympatyczna inicjatywa pojawiła się spontanicznie w Roku Przedszkolaka ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2008 /2009.

W porozumieniu z siostrami zakonnymi prowadzącymi przedszkola wydawnictwo zaprosiło wtedy dzieci na Pierwszą Pielgrzymkę Przedszkolaków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - odbyła się ona w piątek przed Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Pomysł tak się spodobał, że odtąd co roku w dniu modlitw za dzieci maluchy z krakowskich i okolicznych przedszkoli spotykają się na modlitwie przed obrazem "Jezu Ufam Tobie".

To nie wszystko - w 2014 r., z okazji kanonizacji Jana Pawła II, dzieci pielgrzymowały już nie tylko do Łagiewnik, ale później poszły także do sanktuarium św. Jana Pawła II. Rok później, ze względów organizacyjnych, pielgrzymka rozpoczęła się w domu Papieża-Polaka, a zakończyła się na Wzgórzu Miłosierdzia. Tak jest do tej pory.

- Tydzień między Wielkanocą a Niedzielą Bożego Miłosierdzia to taki wyjątkowy czas, w którym przedszkolaki obowiązkowo powinny zjawić się w Łagiewnikach, by prosić Miłosiernego Jezusa o potrzebne łaski i aby przeżyć piękne spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem - zauważa s. Pia ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Z Przedszkola nr 3 im. bł. Ojca Gwidona, w którym pracuje, przyjechało 15 dzieci, a s. Maria ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dodaje, że rodzice maluchów z przedszkola na Wzgórzach Krzesławickich bardzo ciepło przyjmują pomysł, by ich dzieci uczestniczyły w pielgrzymce. Przekazują też siostrom wiele próśb o modlitwę w łagiewnickim sanktuarium.

Z kolei z przedszkola prowadzonego przez siostry michalitki, działającego na terenie krakowskiej parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Rżące, przyjechało dziś aż 70 dzieci. - Jesteśmy tu co roku (czyli już 9. raz!), dlatego i dziś, bez względu na warunki atmosferyczne, nie mogło nas zabraknąć. Taka jest nasza potrzeba serca, bo przecież Jezus do przyjścia do zdrojów Jego miłosierdzia zaprosił też dzieci - tłumaczą siostry.