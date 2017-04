Wciąż szukają relikwii katyńskich

Badania georadarem w podworcu jednej z krakowskich kamienic nie wykazały, by pod powierzchnią mogła się tam znajdować zakopana tu być może skrzynia z przedmiotami należącymi do ofiar zbrodni katyńskiej. Nie wyklucza to jednak jej obecności. Poinformowano o tym dziś w Krakowie podczas wspólnej konferencji prokuratora z pionu śledczego IPN oraz badacza z Akademii Górniczo-Hutniczej.