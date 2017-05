Bardzo małopolski Tour de Pologne

W tym roku cała rywalizacja kolarzy w Tour de Pologne rozegra się na południu Polski. Licząca 1144 km trasa powiedzie przez ponad 500 miejscowości, w tym m.in. przez Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane aż do Bukowiny Tatrzańskiej.

- Tym razem postanowiliśmy zmienić nieco trasę wyścigu, ale nie mogło na niej zabraknąć chociażby Krakowa, który dla nas jest tak samo ważny, jak Paryż dla Tour de France. Będą dwa etapy pagórkowate, jeden typowo sprinterski i cztery górskie. To wyścig, który będzie pasował kolarzom pokroju Rafała Majki czy Vincenza Nibaliego. Dla nich im ciężej, tym lepiej - podsumowuje trasę Czesław Lang, dyrektor wyścigu.

Już pierwszy etap - 29 lipca - powinien dostarczyć krakowianom i Małopolanom niemałych emocji. Start honorowy odbędzie się na krakowskim Rynku Głównym. Na 137-kilometrowej trasie kolarze przejadą między innymi obok sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, a pierwsze punkty do klasyfikacji górskiej zdobędą w Alwerni. Tuż przed końcówką etapu peleton pokona trzy 4-kilometrowe rundy pomiędzy stadionami Wisły i Cracovii. Przed wjazdem na pierwszą z tych rund kolarze po raz pierwszy powalczą o punkty w klasyfikacji sprinterskiej. Meta etapu będzie zlokalizowana przy Błoniach.

Kolejne dni to zmagania na trasach z Tarnowskich Gór do Katowic (etap II), z Jaworzna do Szczyrku (etap III), z Zawiercia do Zabrza (etap IV), z Nagawczyny (gm. Dębica) do Rzeszowa (etap V).

W okolice Krakowa peleton wróci na dwa ostatnie etapy. 3 sierpnia kolarze będą rywalizować na liczącej 199 km trasie z Wieliczki do Zakopanego. Inaczej niż w ostatnich latach, finałowym etapem Tour de Pologne nie będzie indywidualna jazda na czas, ale ściganie w Bukowinie Tatrzańskiej. Kolarze dwa razy przejadą 66-kilometrową pętlę, na której czekają na nich mordercze podjazdy.

Taki plan wyścigu gwarantuje emocje do samego końca. Na ostatnim etapie z 6 górskimi premiami pierwszej kategorii wszystko może się zdarzyć. Decydująca może się okazać także pogoda - w zeszłym roku runda wokół Bukowiny została anulowana z powodu ulewnego deszczu.