- Bohaterka dzisiejszego pokazu czeka już na wszystkich. Zaznaczam, że była przez cały czas pod stałą, troskliwą opieką naszych konserwatorów. Ten obraz jest dla nas wszystkich dziełem, przed którym stoi się i milczy. Mamy do czynienia z dziełem wyjątkowym. Istnieją bowiem w świecie tylko 4 portrety pędzla Leonarda da Vinci, a jeden z nich jest w Krakowie. Mam nadzieję, że ten obraz będzie znakiem, symbolem, który będzie przyciągał podziwiających go - powiedział 18 maja prof. Andrzej Betlej, dyrektor MNK.

- Obraz Leonarda od 200 lat znajduje się w Polsce i przez cały ten czas dzieli swoją historię z historią Polski. Przywiózł go do Polski książę Adam Jerzy Czartoryski i przekazał swojej matce księżnej Izabeli, która w 1808 r. umieściła go w Domku Gotyckim w Puławach, pierwszej siedzibie zbiorów Czartoryskich - dodała Dorota Dec, kurator ekspozycji.

Cenny portret Cecylii Gallerani, namalowany przez Leonarda ok. 1490 r., na czas ekspozycji został osadzony w specjalnej ramie klimatycznej i umieszczony w szklanej gablocie, gdzie będą panowały temperatura i wilgotność odpowiednie do dobrego zachowania warstwy malarskiej i deski obrazu. Malowidło znalazło się w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni I piętra Gmachu Głównego przy al. 3 Maja 1. - Nic nie będzie rozpraszało uwagi zwiedzających. Będą mogli pozostać sam na sam z "Damą" - powiedział prof. Betlej.

Najcenniejszy obraz w zbiorach polskich, należący od 1800 roku do zbiorów Czartoryskich, które od grudnia ub. roku stały się własnością MNK, od 2009 r. - w związku z trwającym nadal remontem krakowskiej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich - wędrował po świecie. Od 2012 r. był eksponowany w Zamku Królewskim na Wawelu.

Obraz będzie eksponowany w Gmachu Głównym MNK do czasu zakończenia remontu krakowskiej siedziby Muzeum Książąt Czartoryskich. - Potem wróci on, oczywiście, na swoje dawne miejsce w muzealnym Pałacu Czartoryskich przy ul. św. Jana - zadeklarował prof. Betlej.

Do 22 czerwca wstęp na pokaz obrazu jest bezpłatny. Należy jednak wpierw pobrać darmową wejściówkę w kasie muzealnej. Od 23 czerwca zaczną obowiązywać bilety. Należy jednak wcześniej dokonać rezerwacji za pośrednictwem Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie.