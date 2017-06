Wanda Półtawska Honorowym Obywatelem Zakopanego

Tytuł został jej nadany 5 czerwca, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zakopane, związanej z 20. rocznicą pielgrzymki papieża do stolicy polskich Tatr.

- To osoba wyjątkowa, związana z duszpasterstwem rodzin, związana z Janem Pawłem II, która całe swoje życie poświęciła, aby walczyć o drugiego człowieka - czytała laudację wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica.

Urodzona w 1921 r. w Lublinie wybitna lekarka została 28. honorową zakopianką. Wśród dotychczas wyróżnionych są m.in.: prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, poeci Kornel Makuszyński, Władysław Orkan i Kazimierz Przerwa-Tetmajer oraz twórca stylu zakopiańskiego Stanisław Witkiewicz, a także metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz i kompozytor Henryk Mikołaj Górecki.

5 czerwca wręczono także tegoroczne Nagrody Burmistrza. Otrzymali je Marek Szala, artysta i autor ołtarza, przy którym Mszy św. pod Wielką Krokwią przewodniczył Jan Paweł II, oraz Wojciech Mróz, dziennikarz związany z "Tygodnikiem Podhalańskim", a przez ostatnie lata z Telewizją Polską. Honorowe obywatelstwo otrzymała także Zofia Fortecka, malująca na szkle. "Malarstwo na szkle to obecnie najbardziej charakterystyczna, rozpoznawalna na świecie gałąź podhalańskiej sztuki ludowej. Stało się tak również dzięki pani twórczości, dzięki wystawom w Polsce i za granicą. Jest pani wybitnym ambasadorem rodzimej sztuki ludowej, rozsławiając Zakopane i Podhale" - brzmiała laudacja burmistrza Zakopanego.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta, która odbywała się w kinie "Sokół", radni przyjęli także rezolucję, która przypomina o wartościach, o których mówił do górali Jana Paweł II podczas pobytu na Podhalu w 1997 roku.

"My, radni, potwierdzamy tamte zobowiązania. Chcemy nasz podhalański dom wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje i gubi. Wyrażamy nieodpartą wolę, aby świętość życia ludzkiego postawić w centrum polskiego prawa i uczynimy wszystko, aby chronić życie i godność człowieka na każdym etapie rozwoju, od poczęcia do naturalnej śmierci. Najwyższą uwagę skierujemy na potrzeby rodzin i ich harmonijny rozwój " - brzmi rezolucja zakopiańskich radnych.

Z okazji 20. rocznicy wizyty Jana Pawła II pod Tatrami zostały 5 czerwca otwarte okolicznościowe wystawy - "Urodziłem się w Wadowicach" i "Reminiscencje encyklik papieskich Jana Pawła II". Ekspozycje można oglądać w Centrum Formacyjno-Szkoleniowym "Księżówka".