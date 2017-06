Trzy dary Odnowy

Spotkanie, które 17 czerwca zgromadziło przedstawicieli wielu różnych wspólnot z archidiecezji krakowskiej, rozpoczęło się już rano od modlitwy do Ducha Świętego i świadectw tych, którzy 50-lecie odnowy świętowali wraz z papieżem Franciszkiem. Główne obchody jubileuszu odbyły się bowiem na przełomie maja i czerwca w Rzymie.

Przypominając słowa Ojca Świętego, uczestnicy włoskich uroczystości mówili m.in. o doświadczeniu jedności między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi.

- Szczególnie w drugim dniu, kiedy Duch Święty już nas rozgrzał, była jedność modlitwy, wielbienia, cieszenia się, radości, pękały wszystkie bariery - opowiadała Zosia ze wspólnoty "Krzew winny".

Jak dodała, ważny był dla niej zwłaszcza fragment papieskiego przemówienia, w którym zostało podkreślone, że Bóg wzywa do jedności "nie po to, żebyśmy się dobrze czuli w swoich grupkach i wspólnotach, ale po to, żebyśmy wychodzili z misją do innych, żebyśmy światu nieśli radosną nowinę, że Jezus jest Panem, że Ojciec kocha nas wszystkich - każdego człowieka - i że pokój jest możliwy".

W tym roku wszystkie ruchy i wspólnoty, związane z odnową Kościoła po Soborze Watykańskim II, świętują złoty jubileusz.

50 lat temu, w 1967 roku, uczestniczący w rekolekcjach wykładowcy i studenci Uniwersytetu Duquesne w Pittsburgu doświadczyli podczas modlitwy wylania Ducha Świętego. Właśnie to wydarzenie zostało później uznane, za początek Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim.

W trakcie krakowskich obchodów jubileuszu kilka konferencji wygłosił bp Grzegorz Ryś. Podczas jednej z nich, zastanawiając się, na czym polega dar Odnowy w Duchu Świętym dla Kościoła, mówił: - Cała różnorodność darów jest dla dwóch motywów - jedności i misji.

Nawiązał także do nauczania Ojca Świętego. - Z bogactwa darów Ducha Świętego Franciszek wymienia trzy - chrzest w Duchu Świętym, uwielbienie i dzieła miłosierdzia - mówił bp Ryś. - Te trzy dary sprawiają, że przestajemy się skupiać na sobie. Ale Franciszek podkreśla potrzebę wszystkich tych darów. Razem - wyjaśniał.

Popołudniową i wieczorną część jubileuszowego spotkania wypełniła modlitwa - przeproszenia ("za niewierność wobec łaski Pięćdziesiątnicy"), uwielbienia i prośby o nowe wylanie Ducha Świętego. Wieczornej Mszy św., w czasie której kościół na Szklanych Domach był już pełny, przewodniczył bp Grzegorz Ryś.