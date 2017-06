Osiedli przy "polskiej Jerozolimie"

- To miasto żyło świadectwami pielgrzymów i to stanowi jego etos, jego szczególne znaczenie, jakiego zapewne nie znajdziemy w żadnej innej polskiej miejscowości - mówił abp Marek Jędraszewski, rozpoczynając jubileusz 400-lecia Kalwarii Zebrzydowskiej.

Metropolita krakowski przewodniczył 18 czerwca Mszy św. inaugurującej obchody jubileuszu. W homilii mówił m.in. o przestrzeni wolności człowieka, którą tworzy dla niego Bóg. Za dobro swojego stworzenia płaci On jednak wysoką cenę - to cierpienie i śmierć Jego jednorodzonego Syna. - Tak cenna jest w oczach Bożych wolność człowieka - mówił abp Jędraszewski.

- Boże dziecięctwo uzyskaliśmy mocą Chrystusowego krzyża. Ta prawda o wolności człowieka wybrzmiała w całej swojej czystości i dramatyzmie na krzyżu Kalwarii. Ta prawda o godności człowieka, który jest prawdziwie wolny w Chrystusie, związana jest ze świętym miastem Jeruzalem - tłumaczył abp Jędraszewski. - Tę prawdę 400 lat temu jakże głęboko odczuł, przeżył i doświadczył Mikołaj Zebrzydowski, ustanawiając tutaj w 1602 roku nową polską Jerozolimę, tworząc te kalwaryjskie dróżki i maryjne ścieżki - mówił.

Jak zaznaczył, dzieje założonej w 1617 roku, młodszej o 15 lat od sanktuarium miejscowości, to "historia ludzi, którzy osiedli przy tej polskiej Jerozolimie; ludzi, którzy gościli pielgrzymów i zapewne stawali się z pokolenia na pokolenie świadkami pielgrzymich zwierzeń o cierpieniach, nadziejach, nawróceniach, otrzymanych łaskach".

- To miasto żyło świadectwami pielgrzymów i to stanowi etos tego miasta, jego szczególne znaczenie, jakiego zapewne nie znajdziemy w żadnej innej polskiej miejscowości - podkreślał metropolita krakowski. Przypomniał, że jubileusz to czas dziękczynienia, ale i prośby, "żeby nie stracić nic z tej wrażliwości wsłuchiwania się w głos pielgrzymów".

- To jest wasz skarb, skarb waszej tożsamości, który trzeba ocalić i powiększać, którym trzeba się dzielić z innymi. Ten skarb jest cząstką naszego polskiego, ojczystego skarbu, cząstką szczególną, dzięki której uczymy się tu, jak nigdzie indziej, co znaczy być wolnym dzięki Bogu i Jego Synowi - mówił abp Jędraszewski.

Z okazji 400-lecia okolicznościowe listy nadesłali prezydent RP Andrzej Duda oraz papież Franciszek. "Matka Bożego Syna, jak mówił św. Jan Paweł II, zwraca swe miłosierne oczy ku troskom człowieka strapionego i wyprasza łaskę takiego rozwiązania trudnych spraw, że w swej niemocy zdumiewa się on potęgą i mądrością Bożej Opatrzności. Z tego względu Kalwaria Zebrzydowska ma szczególne znaczenie dla Archidiecezji Krakowskiej, która uczestniczy w obchodach jubileuszu, zanosząc dziękczynienie Bogu za wszelkie dobro, jakie z Jego łaski na tej ziemi zrodziło się w sercach mieszkańców i gości" - napisał Ojciec Święty, którego list na początku Mszy św. w kalwaryjskiej bazylice odczytał metropolita.