Nowa zakopianka będzie poprowadzona aż do Nowego Targu

W poniedziałek 26 czerwca w siedzibie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie minister Andrzej Adamczyk podpisał dwa aneksy do programów inwestycyjnych - obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79 oraz odcinka nowej zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu. Podpisując dokumenty, minister powiedział, że kierowcy jadący z całego kraju na Podhale przestaną odczuwać uciążliwość, a przejazd będzie bezpieczniejszy i płynny. Natomiast obwodnica Zabierzowa stanie się elementem systemu komunikacyjnego Krakowa.

Duże zainteresowanie turystyczne Podhalem i związany z tym ruch pojazdów, duże natężenie średniego ruchu dobowego i budowa drogi ekspresowej do Rabki-Zdroju oraz drogi dwujezdniowej nr 47 do Chabówki uzasadniają kontynuację budowy odcinka dwujezdniowego do Nowego Targu, gdzie krzyżują się drogi krajowe nr 47 i 49 oraz droga wojewódzka w kierunku Czarnego Dunajca. Umożliwi to szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala z innymi regionami kraju. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r., na tym odcinku panuje średni ruch dobowy na poziomie 14 007 - 18 082 pojazdów na dobę. W okresie weekendów, ferii i wakacji ruch ten znacznie wzrasta, co świadczy o wyczerpaniu przepustowości przekroju jednojezdniowego.

Zakres inwestycji obejmuje budowę: dwujezdniowej drogi o długości 16,136 km, o szerokości jezdni 2 x 3,50, czterech węzłów drogowych: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ-Zachód, Nowy Targ-Południe oraz 22 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady).

Dzięki podpisaniu aneksu do programu inwestycyjnego po wakacjach zostanie ogłoszony przez Oddział GDDKiA w Krakowie przetarg na realizację robót w trybie "projektuj i buduj". Przewidywany czas trwania - 3 lata.