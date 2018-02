Uruchomiona właśnie sala operacyjna służby kontroli lotniska jest w chwili obecnej najnowocześniejszą i najwyżej położoną salą tego typu w Polsce. Całkowita wysokość budynku to 45,21 m, a sala operacyjna położona jest na wysokości 38,68 m.

- Kraków Airport jest południową bramą naszego kraju. Pragnę wyrazić zadowolenie, że w związku z dynamicznym wzrostem ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewni większe bezpieczeństwo pasażerów i załóg statków powietrznych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas spotkania w podkrakowskich Balicach. Dodał, że jest pod ogromnym wrażeniem nowoczesności obiektu.

Minister Adamczyk zwiedzał obiekt w asyście Janusza Niedzieli, prezesa PAŻP, oraz Radosława Włoszka, prezesa Kraków Airport. - Otwarcie wieży wpisuje się w wielki rozwój krakowskiego lotniska. Dzieje się to w czasie szczególnym dla naszej ojczyzny, bo w 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Przed nami też bardzo ważna inwestycja, czyli budowa drogi startów i lądowań - podkreślił R. Włoszek.

Budowa wieży trwała prawie 17 miesięcy i podyktowana była potrzebą poprawy warunków pracy służb ruchu lotniczego oraz koniecznością zapewnienia miejsca dla nowoczesnych systemów zarządzania ruchem lotniczym. Koszt całej inwestycji to 50 mln zł. - Trzeba też dodać, że liczba pasażerów tutejszego portu jest imponująca, i z miesiąca na miesiąc nieustannie wzrasta. Ze styczniowych statystyk wynika, że Kraków Airport obsłużył o 20 proc. więcej pasażerów niż rok temu - mówił J. Niedziela.

- Cieszymy się z nowego obiektu. Z nowej wieży doskonale widać pole manewrowe z płytą postojową samolotów, co sprawia, że kontrolerzy mają zdecydowanie lepszy wgląd w ruch samolotów - mówi Artur Lamparski, kontroler senior. Na wieży pracuje od 18 lat. - Miałem przyjemność obsługiwać samolot 787, na pokładzie którego był papież Franciszek, kiedy odlatywał od nas po Światowych Dniach Młodzieży - wspominał A. Lamparski. Co ciekawe, na wieży widnieje zegar z czasem UTC (uniwersalnym na cały świat). I bywają chwile, że godzina podana na zegarze różni się od czasu lokalnego. - Każdy, kto nas odwiedza, zwraca na to uwagę, że mamy zegar nieprzestawiony - śmieje się A. Lamparski.

W nowej wieży prowadzona jest służba kontroli zbliżania (APP), kontroli lotniska (TWR) oraz FIS, czyli służba informacji powietrznej. Obiekt ma 7 poziomów, w jednym z górnych jest taras widokowy.

W grudniu 2018 r. planowane jest uruchomienie operacyjne nowej wieży na katowickim lotnisku, wtedy katowicka wieża będzie miała najwyżej położoną salę operacyjną w Polsce - na wysokości prawie 41 m.