Abp Jędraszewski wzywa do modlitwy za Ojczyznę

Metropolita krakowski podkreśla w nim na wstępie, że życie Ewangelią wymaga często radykalnego wewnętrznego nawrócenia. "Dobra Nowina o zbawieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus, domaga się od nas nie tylko czysto intelektualnego uznania i przyjęcia, ale także zmiany naszego dotychczasowego sposobu myślenia i postępowania" - tłumaczy.

Wskazuje przy tym, że w dziejach Kościoła nie brakuje ludzi, którzy ewangeliczne wezwanie do nawrócenia i wdrożenia słowa Bożego w codzienność wzięli sobie do serca bardzo poważnie. Jako przykład podaje służebnicę Bożą Hannę Chrzanowską - świecką pielęgniarkę, której beatyfikacja odbędzie się 28 kwietnia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Następnie hierarcha opisuje historię jej życia, które było przepełnione posługą drugiemu człowiekowi. Zwraca też uwagę, że na początku jej postawa wynikała bardziej z naturalnej wrażliwości, bez jakiegokolwiek odniesienia do inspiracji religijnych. Zmieniło się to na skutek wojennych doświadczeń Hanny.

"Zaczął dokonywać się w niej wewnętrzny przełom. Wiara w Boga, objawionego nam przez Jezusa Chrystusa, zaczęła coraz bardziej przenikać jej sposób rozumienia sensu swego życia i pielęgniarskiej posługi. Hanna Chrzanowska zaczęła się codziennie modlić, z kolei modlitwa pozwalała jej odkrywać znaczenie Eucharystii" - czytamy w liście.

Jak pisze dalej arcybiskup, prawda o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, czyli istota przesłania Ewangelii, nakazuje przyszłej błogosławionej w zupełnie innym świetle spojrzeć na problemy ludzi cierpiących i umierających, z którymi na co dzień spotykała się w swojej pracy jako pielęgniarka.

"W cierpiącym człowieku dostrzegała rysy cierpiącego Chrystusa, a równocześnie pielęgniarską służbę temu człowiekowi pojmowała jako osobistą odpowiedź na Boże powołanie" - zaznacza, dodając, że H. Chrzanowska wpisuje się też wyjątkowo w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

"Swoim życiem pokazywała, jak nieustannie trzeba zmagać się o utrzymanie w sobie i przekazywanie innym daru wolności. Pod tym względem jest wspaniałym wzorem na dzisiejsze czasy, kiedy to pod hasłami wolności absolutnej pragnie się nas na nowo zniewolić i pozbawić prawdziwej wolności" - zauważa arcybiskup. Ocenia przy tym, że wierni nie mogą zapominać słów św. Pawła o tym, że Chrystus wyswobodził swoich uczniów do wolności.

"Inaczej mówiąc, bez przyjęcia Chrystusowej Ewangelii nigdy nie możemy być ludźmi prawdziwie wolnymi. Dlatego też zachęcam was wszystkich do gorącej modlitwy za siebie, a także za naszą Ojczyznę i za Kościół w naszej Ojczyźnie. Niech te intencje wracają często podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, wielkopostnych rekolekcji, pielgrzymowania do kościołów stacyjnych, a także w osobistym, codziennym Różańcu" - apeluje metropolita, zachęcając również do uczestnictwa w Jubileuszowej Nowennie.

"Pragniemy wspólnie prosić Boga, abyśmy skarb wolności, którym dane jest nam obecnie się radować, potrafili zachować w sobie i przekazać go przyszłym pokoleniom Polaków" - pisze na zakończenie abp Jędraszewski.