Dawid Kubacki za sterami szybowca

Nasz brązowy medalista z Pjongczang był w poniedziałek 26 lutego gościem honorowym podczas sesji Rady Miasta w Nowym Targu. - Jest mi niezmiernie miło móc panu wręczyć voucher na kurs szybowcowy na naszym lotnisku - mówił Grzegorz Watycha, burmistrz stolicy Podhala. - Na pewno skorzystam i to może już tego lata - przyznał z radością D. Kubacki i podziękował za miły prezent.

Nie zabrakło gratulacji także od przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Rajskiego i innych radnych.

Skoczek jest stałym gościem na nowotarskim lotnisku, bo skoki narciarskie łączy właśnie z modelarstwem i w ogóle z awiacją. To w Nowym Targu jako bardzo młody chłopak wypuścił w niebo swój pierwszy samolot. - Zrobił go samodzielnie. Trochę się bał go przetestować, ale wszystko poszło gładko - śmieje się Edward Kubacki, tata Dawida. - Był po prostu wniebowzięty, kiedy znalazł się za sterami F16. To go kręci, to jest to. On kocha latanie! - wzrusza się tata naszego brązowego medalisty z Pjongczang.

