28 kwietnia beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej

Sobotnie uroczystości rozpoczną się czuwaniem modlitewnym o godz. 9. Organizatorzy apelują, by do tej pory na miejsce dotarli wszyscy, którzy mają zaproszenia do bazyliki.

W Mszy św. we wnętrzu świątyni będą uczestniczyli chorzy oraz członkowie rodziny H. Chrzanowskiej. Chęć udziału w beatyfikacji zgłosiło już także ponad 200 kapłanów i ok 35 biskupów. Dla pozostałych uczestników zostanie przygotowane miejsce na błoniach przed łagiewnicką bazyliką. Będą tam ustawione telebimy, na których będzie można śledzić przebieg uroczystości.

Karty wstępu do sanktuarium można już odbierać w Kurii Metropolitalnej (Kraków, ul. Franciszkańska 3), sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Kraków, ul. S. Faustyny 3) oraz w w parafii św. Mikołaja (Kraków, ul. Kopernika 9). Identyfikatory dla koncelebransów są do odebrania w notariacie krakowskiej kurii w godzinach urzędowania.

Beatyfikacyjna Msza św., której przewodniczyć będzie kard. Angelo Amato, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, rozpocznie się o godz. 10. Uroczystości będziemy relacjonować na: krakow.gosc.pl.