Kraków. Śpiewają czysto i adwentowo  

Trwają przesłuchania konkursowe X Krakowskiego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. Impreza potrwa do niedzieli 8 grudnia.

Artystów jest wielu. 25 chórów mieszanych, kameralnych, o głosach równych, młodzieżowych, dziecięcych i seniorów, z Polski, Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Republiki Południowej Afryki, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch śpiewa dziś od rana w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Ich śpiew oceniają doświadczeni chórmistrzowie: Thea Paluoja z Estonii, Andrea Angelini z Włoch, Weronika Lozoviuková z Czech, Sasho Tatarchevski z Macedonii i Marcin Cmiel z Polski.

- Jeżeli tylko mogę, staram się corocznie słuchać występów festiwalowych. Mam zawsze gwarancję, że wystąpią zespoły prezentujące zróżnicowany repertuar, wykonywany na najwyższym poziomie Przez kilkadziesiąt lat śpiewania w chórach i uczestniczenia w rozmaitych festiwalach chóralnych wyrobiłem sobie dobrą skalę porównawczą. Do tego jest tu niepowtarzalna okazja do wysłuchania utworów kompozytorów z krajów pochodzenia poszczególnych chórów, niekiedy u nas nieznanych - powiedział Alojzy Baron, znany krakowski miłośnik muzyki chóralnej. - Byłem bardzo ujęty czystym brzmieniem zespołów, szczególnie w najcichszych fragmentach utworów, gdzie o to nie zawsze łatwo. Zauroczył mnie śpiew Zabrzańskiego Chóru Młodzieżowego "Resonans Con Tutti" z mego rodzinnego Śląska. Doskonale sobie radzili pod dyrekcją Anny Różyckiej-Gałązki, zarówno w utworach religijnych twórców dawnych (Tiburtius Massaino, Jan Pieterszon Sweelinck) jak i współczesnych (Carl Thiel, Eric Whitacre). Nieźli byli też Litwini z Druskiennik i Afrykanerzy z Pretorii - dodał chórzysta meloman.

Dzisiejsze przesłuchania potrwają do godz. 17.30. Wieczorem odbędą się z kolei kolejne koncerty festiwalowe: w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej (ul. Augustiańska 7) - godz. 19, kościele świętych Piotra i Pawła (ul. Grodzka 52 A) - godz.19 i bazylice Mariackiej - godz. 19.30.

Festiwal zakończy się w niedzielę 8 grudnia o godz. 19.30 koncertem galowym w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Wstęp na wszystkie koncerty i przesłuchania festiwalowe jest wolny. Szczegółowy program jest dostępny tutaj.