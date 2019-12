Spacer do miejsc związanych w Krakowie z Janem Pawłem II był częścią przygotowań do "Spływu Stulecia", czyli wydarzenia, którym studenci chcą uczcić 100. rocznicę urodzin papieża.

Pomimo niesprzyjającej pogody ponad 150 studentów i doktorantów wzięło udział w wydarzeniu "Wyrusz na Stulecie!" - spacerze po Krakowie śladami K. Wojtyły. W ten sposób społeczność krakowskich duszpasterstw akademickich rozpoczęła serię wydarzeń upamiętniających św. Jana Pawła II z okazji zbliżającej się 100. rocznicy jego urodzin.

Młodzież najpierw odwiedziła kaplicę w Pałacu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3. Po odmówieniu Litanii do św. Jana Pawła II uczestnicy spaceru uczcili jego relikwie i zwiedzili na co dzień niedostępne miejsca w krakowskiej kurii. Następnie wszyscy poszli na Wawel, gdzie wraz z przewodnikami poznawali tajemnice katedry. Studenci zeszli też do Krypty św. Leonarda, w której K. Wojtyła odprawił swoją prymicyjną Mszę św.

Po krótkiej przerwie w murach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II studenci poszli do Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie. Przy Kanoniczej 19 i 22 K. Wojtyła mieszkał kilkanaście lat. Spacer zakończył się w murach Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Następnym wydarzeniem przygotowującym młodzież akademicką z Krakowa do 100. rocznicy urodzin K. Wojtyły będzie zwiedzanie sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Muzeum Dom Rodzinny Karola Wojtyły w Wadowicach. Ten spacer odbędzie się 11 stycznia. Z kolei "Spływ Stulecia", czyli spływ kajakowy Krutynią na Mazurach śladami ks. Wojtyły ("Wujka") i jego "Środowiska", odbędzie się w lipcu 2020 roku. Oprócz sportu i rekreacji przewidziano także spotkania z niezwykłymi gośćmi oraz codzienną Eucharystię. Wydarzenie będzie otwarte dla wszystkich krakowskich studentów i doktorantów.

Szczegółów można dowiedzieć się, śledząc stronę www.facebook.com/pg/splyw100.