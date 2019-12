Medale dla strażników dziedzictwa Krakowa  

Uroczystość odbyła się w sali obrad Rady Miasta Krakowa w Pałacu Wielopolskich.

- Cieszę się, że Rada Miasta doceniła niezwykłą instytucję, która jest kluczem dla zrozumienia fenomenu Krakowa. To instytucja która ma nie tylko wielki dorobek, lecz także ulega obecnie wielkim przemianom pozwalającym na jeszcze większe otwarcie się na miasto i na krakowian - powiedział prof. Jacek Purchla, przewodniczący Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. - Drugi medalista ma z kolei ogromne zasługi w ochronie, utrwalaniu i propagowaniu tego wszystkiego, co łączy się z fenomenem Twierdzy Kraków, która swoje militarne znaczenie ma już dawno za sobą, ale jest za to dziś wielkim zasobem dziedzictwa kulturowego, które przesądza o roli i znaczeniu Krakowa dla Europy Środkowej - dodał uczony.

Srebrnym medalem Cracoviae Merenti uhonorowano Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zwane obecnie Muzeum Krakowa. - Jestem głęboko przekonany, że stworzenie 120 lat temu muzeum historycznego w Krakowie było jedną z najlepszych decyzji w dziejach naszego miasta - powiedział prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. - Jest powiernikiem wspaniałych tradycji i odpowiedzialnym zarządcą najcenniejszych miejsc związanych z dziejami Krakowa. Posiada 19 oddziałów wraz z filiami - dodał prezydent.

Medal w imieniu muzeum odebrał dyrektor Michał Niezabitowski. - To naprawdę wymarzony finisz wieńczący obchody 120-lecia istnienia naszej placówki - powiedział dr Niezabitowski. Podkreślił nowoczesne znaczenie muzeów. - Są one nie po to, aby gromadzić zbiory, ale po to, aby snuć wokół nich opowieść, bo miasta nieopowiadane umierają - stwierdził dyrektor Muzeum Krakowa.

Brązowy medal Cracoviae Merenti przyznano dr. inż. Krzysztofowi Wielgusowi z Politechniki Krakowskiej. - Zasłużył się dla Krakowa szczególnie jako miłośnik awiacji i znawca Twierdzy Kraków. Jest autorem ponad 50 publikacji dotyczących dziejów lotnictwa, konserwacji dawnych dzieł techniki oraz ochrony zabytkowych zespołów fortecznych i poprzemysłowych - powiedział o nim w laudacji prof. Majchrowski. - Jesteśmy mu wdzięczni za niepodważalny wkład w tworzenie parków kulturowych o inżynieryjnych korzeniach, za wytyczne i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udział w tworzeniu planów ochrony dla Starego Miasta i dla uchwalonego niedawno parku kulturowego Nowa Huta, a także za pomoc w poszukiwaniu odpowiedzialnych gospodarzy dla naszych unikatowych fortów - dodał prezydent miasta.

Laureat medalu zwrócił uwagę, że to jego mistrzowie z Politechniki Krakowskiej, m.in. profesorowie Janusz Bogdanowski i Wiktor Zin, uświadomili mu konieczność ochrony krajobrazów "porzuconych", stąd jego późniejsze zainteresowanie fortami i budynkami dawnych zakładów przemysłowych.