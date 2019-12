Solidarni z pokrzywdzonymi  

W trakcie modlitwy osoby, które padły ofiarą molestowania seksualnego ze strony księży, podzielą się swoim świadectwem.

"Dla wielu osób skrzywdzonych niezwykle ważne jest poczucie przynależności do wspólnoty. Chcą one doznawać uzdrowienia - w tej wspólnocie parafialnej, w której zostały zranione. Osoby te wyrażają potrzebę modlitwy razem ze świeckimi i duchownymi, aby poprzez Eucharystię i modlitwę za siebie nawzajem tworzyć przestrzeń uzdrowienia dla siebie, swoich bliskich i całej wspólnoty. Poprzez dawanie świadectwa chcą udzielać wsparcia innym ofiarom oraz wskazywać drogę do radzenia sobie w dalszym życiu, do trwania w wierze i wspólnocie Kościoła, do przebaczenia sprawcy" - zwracają uwagę ks. Marcin Cholewa i ks. Artur Chłopek. Krakowski delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz duszpasterz osób pokrzywdzonych wspólnie napisali list do proboszczów archidiecezji krakowskiej. Zachęcają w nim m.in. do podejmowania inicjatyw, które pomogą osobom skrzywdzonym w uzdrowieniu przy wsparciu wspólnoty parafialnej.

Wydarzenie rozpocznie się Mszą św. o 17.00, która będzie odprawiona w intencji osób, które doświadczyły różnego rodzaju przemocy w Kościele. O 18.00 odbędzie się nabożeństwo ze świadectwami, a potem spotkanie w sali "Kordelianum", podczas którego będzie można porozmawiać przy kawie i herbacie oraz wesprzeć finansowo inicjatywę "Zranieni w Kościele", czyli telefon zaufania (800 280 900) i środowisko wsparcia dla osób poszkodowanych.

Pierwsze nabożeństwo w intencji zranionych w Kościele odbyło się w lipcu w kościele św. Idziego w Krakowie, a kolejne - w październiku w kościele św. Marka.