Adwent ze św. Faustyną - cz. 3

"Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą" - to następna rada, jaką przekazała Matka Boża, a św. s. Faustyna zapisała ją w "Dzienniczku".

Zachęcamy do wysłuchania trzeciej części "Rozważań adwentowych", które prowadzi ks. Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Proponuje on, by tegoroczny Adwent przeżyć, korzystając z pouczeń, które Matka Boża przekazała s. Faustynie Kowalskiej.

- W czasie naszych rozważań zatrzymujemy się nad radą, którą usłyszała św. s. Faustyna od Matki Bożej 29 listopada 1936 roku. Pouczenie dotyczyło tego, jak dobrze przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. W pierwszym rozważaniu postawiliśmy sobie zadanie pracy nad sobą w dziedzinie cichości i pokory. Drugie spotkanie to adorowanie Pana Jezusa i dokładniejsze wypełnianie swoich obowiązków - mówi ks. Bielas.

Z kolei w rozważaniu na trzeci tydzień Adwentu kustosz sanktuarium zatrzymuje się nad kolejną radą zapisaną w "Dzienniczku" Apostołki Bożego Miłosierdzia: "Ustawicznie przebywaj z Nim we własnym sercu, On ci będzie mocą". - To zadanie, by znajdować czas dla Pana Boga, wejść do swojej izdebki, rozmawiać z Ojcem, który jest w niebie - wskazuje ks. Bielas.