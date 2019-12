Spotkanie, na które abp Marek Jędraszewski zaprasza rodziny i dzieci, zwłaszcza z przedszkoli, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczy, świetlic środowiskowych oraz wspólnot parafialnych, rozpocznie się o godz. 15.30 zabawą z wodzirejami. Następnie o godz. 16 na scenie pojawi się kapela z Raby Wyżnej, którą zna już cała Polska, a może nawet cały świat, czyli Mała Armia Janosika. Zespół liczący ponad 140 osób w wieku od 4 do 70 lat, zaśpiewa kolędy i pastorałki i stworzy niepowtarzalny klimat, pozwalający wszystkim zebranym pod Oknem Papieskim wejść w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

O godz. 17 na choince rozbłysną światełka, a dzieci dostaną prezenty od św. Mikołaja.

- Zapraszam tradycyjnie już na Franciszkańską 3, na rozświetlenie bożonarodzeniowej choinki. Zwłaszcza dla dzieci to będzie początek prawdziwego świętowania tego, do czego wszyscy przygotowujemy się duchowo, czyli do Wigilii Bożego Narodzenia. Niech nas nie zabraknie, by już teraz właśnie w taki sposób poczuć bliskość Chrystusa, który do nas przychodzi - zachęca do udziału w wydarzeniu metropolita krakowski.

W tym roku, już po raz czwarty, drzewko, które będzie stać przed Oknem Papieskim, pochodzi z Nadleśnictwa Nawojowa - z drzewostanu gospodarczego w leśnictwie Roztoka Wielka. Leśnicy wytypowali jodłę, która ma około 40 lat i mierzy 15,5 metra. Została ścięta w poniedziałek 16 grudnia rano, a w nocy przyjechała na Franciszkańską 3.

Choinka ustawiana przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich jest nawiązaniem do bożonarodzeniowych drzewek stawianych Janowi Pawłowi II w Watykanie. Pierwsze z nich pojawiło się tam w 1982. Od tamtej pory oświetlone drzewko wpisało się na stałe w obchody Bożego Narodzenia w Rzymie. Papież zawsze wieczorem podchodził do okna, żeby popatrzeć na tę choinkę i sprawdzić, czy ludzie przychodzą do stojącego pod nią żłóbka.