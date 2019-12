W nawiązaniu do pojawiających się pytań na temat nieobecności przedstawicieli kurii na Wigilii dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej, tłumaczy, że do abp. Marka Jędraszewskiego oraz do kurii nie dotarło żadne zaproszenie oraz informacja na temat tego wydarzenia.

- Zazwyczaj zaproszenia na Wigilię dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących odbywającą się na Rynku Głównym docierały do kurii przez Arcybractwo Miłosierdzia, które angażowało się w organizację wydarzenia. W tym roku Arcybractwo nie podjęło tego zadania ze względu na udział w innych inicjatywach charytatywnych - mówi ks. Michalczewski.

Jak dodaje dyrektor Biura Prasowego, abp Marek Jędraszewski wspierał i wspiera Wigilię dla Bezdomnych i Potrzebujących na Rynku Głównym. - Dał temu wyraz osobiście rozdając posiłki ubogim dwa lata temu. Co więcej, arcybiskup wspiera ubogich, bezdomnych i potrzebujących także przez wiele innych inicjatyw w archidiecezji krakowskiej. 24 grudnia o godz. 14.30 weźmie udział w Wigilii organizowanej przez Caritas w Starej Zajezdni, na którą zapraszamy - zaznacza ks. Michalczewski.

Natomiast w najbliższą sobotę od godz. 16.00 do 17.00 odbędzie się rozświetlenie choinki przed oknem papieskim. Podczas tego wydarzenia zostaną wręczone paczki dla dzieci.