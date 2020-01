Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia "Wiosna", które odbyło się 16 grudnia, było okazją do podsumowania tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki i Weekendu Cudów. To wielkie przedsięwzięcie połączyło ponad 600 tys. osób - pracowników "Wiosny", wolontariuszy, darczyńców, partnerów akcji oraz rodzin w potrzebie. Pomoc o łącznej wartości 45 860 684 zł dotarła do 14 562 rodzin.

Podjęte zostały również ważne decyzje dotyczące stowarzyszenia. Anna Wilczyńska, od czerwca prezes "Wiosny", w związku z tym, że spodziewa się trzeciego dziecka, zakończyła pracę w zarządzie stowarzyszenia.

Anna Korzycka, od czerwca wiceprezes, w związku ze zrealizowaniem strategicznych zadań i zobowiązań, również podjęła decyzję o zakończeniu pracy w zarządzie stowarzyszenia.

Zarówno Anna Wilczyńska, jak i Anna Korzycka pozostają członkami stowarzyszenia i chcą angażować się w jego prace.

Zgodnie z rekomendacją Anny Wilczyńskiej na prezesa "Wiosny" wybrano Joannę Sadzik, która do 16 grudnia była wiceprezesem zarządu. Do zarządu dołączyli także dyrektorzy kluczowych działów: Agnieszka Grzechnik (dyrektor działu Szlachetnej Paczki i programów społecznych), Konrad Kruczkowski (dyrektor działu komunikacji i relacji z klientem) oraz Sebastian Widlak (dyrektor działu IT).

Piątą osobą tworzącą zarząd jest Dominika Langer-Gniłka, dyrektor działu współpracy z firmami i rozwoju.

Dołączenie do zarządu kolejnych osób jest kontynuacją realizowanego od czerwca procesu unowocześniania struktur zarządzania stowarzyszeniem.