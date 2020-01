W przedświątecznym spotkaniu, które zawsze organizowane jest w niedzielę poprzedzającą Boże Narodzenie, wzięli udział m.in. metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, metropolita senior kard. Stanisław Dziwisz, prezydent Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący RMK Sławomir Pietrzyk.

- Cieszmy się tym, co nam dzisiaj daje Pan Bóg - zachęcał abp Jędraszewski dodając, że Chrystus przynosi prawdziwy pokój. - Niech to będą święta pełne pokoju, radości i życzliwości. Na Nowy Rok życzmy sobie tego, co tak ważne jest dla rozwoju naszej Ojczyzny, modląc się słowami kolędy: "Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami". Także nasz cudowny, królewski Kraków - mówił metropolita.

Zwrócił on także uwagę na to, że polska tożsamość wyraża się w sposobie, w jaki Polacy przeżywają święta, zasiadając przy wigilijnym stole, śpiewając kolędy i łamiąc się opłatkiem.

Prezydent Majchrowski życzył z kolei, by zbliżające się święta były spokojne i rodzinne, by upłynęły w cieple, miłości, bez żadnych kłótni.

Po życzeniach przedstawiciele duchowieństwa oraz włodarze miasta łamali się opłatkiem z uczestnikami spotkania - mieszkańcami Krakowa oraz turystami.