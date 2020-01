Jak zauważa, najpierw, w Wigilię wspominaliśmy pierwszych rodziców, przez których śmierć przyszła na świat, a następnego dnia cieszyliśmy się z narodzenia Zbawiciela.

Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia Kościół ukazuje nam natomiast męczeńską śmierć diakona Szczepana, by nazajutrz wspominać świętego Jana Apostoła, świadka Zmartwychwstania.

"W kolejnym dniu ponownie pochylimy się nad losem Świętych Młodzianków, męczenników. W ten sposób, doświadczając również w naszym życiu przemijania i śmierci, możemy pogłębić nadzieję na życie wieczne, które przyniósł nowo narodzony Jezus. Świadectwo takiej nadziei dotyka nas najgłębiej, gdy spotykamy się z wiarą młodej, umierającej osoby" - wskazuje ks. prof. Zyzak.

W tym miejscu wspomina, iż w mijającym roku społeczność Uniwersytetu Papieskiego pożegnała wielu bliskich zmarłych, m.in. studentkę nauk o rodzinie i poetkę, Martę. W ostatnim wierszu, jakim się podzieliła, pisała takie oto słowa: "Najradośniejsza z radosnych prawd to ta - że nawet przykuta do szpitalnego łóżka mogę biec do Ciebie modlitwą, uwielbiać Cię, rozpamiętując Twe cuda, Panie".

"Bez wiary w Boga i życie wieczne śmierć naszych bliskich i nasza byłaby trudna do zrozumienia i udźwignięcia. Nadzieja życia wiecznego pozwoliła również ofiarować życie bohaterom, którzy przed osiemdziesięciu laty, od początku II wojny światowej, bronili wolności naszej ojczyzny. Ich bohaterstwo przypominał całemu światu papież Pius XII w swej pierwszej encyklice o solidarności ludzkiej i państwie totalitarnym w październiku 1939 roku" - pisze rektor UPJPII nawiązując do podstępnego aresztowania przez Niemców 184 osób, głównie profesorów i wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stało się to 6 listopada 1939 r., a wydarzenie to przeszło do historii pod nazwą Sonderaktion Krakau. Bezpośrednim świadkiem tego, co się wtedy stało, był młody Karol Wojtyła, a jednym z wywiezionych z do obozu profesorów był dawny rektor UJ, ksiądz profesor Konstanty Michalski.

Ks. prof. Wojciech Zyzak zaznacza również, że już po wojnie, w 1954 r., ówczesne władze Polski usunęły z UJ Wydział Teologiczny. "Ludzie odpowiedzialni za naukę nigdy nie pogodzili się z tą niesprawiedliwą decyzją. Głównym obrońcą krakowskiego Wydziału był wówczas Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński" - podkreśla.

Z jego pomocą w 1959 r. udało się uzyskać orzeczenie Stolicy Apostolskiej, uznające ciągłość istnienia krakowskiego Wydziału Teologicznego, choć pozostającego poza strukturą Uniwersytetu. Wydział ten był początkiem Papieskiej Akademii Teologicznej i dzisiejszego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Rektor UPJPII przekonuje też, że obchodzący w tym roku 10-lecie istnienia Uniwersytet Papieski, od samego początku swego istnienia niezmiennie staje po stronie prawdy, dobra i piękna, a przeciwko złu, kłamstwu i brzydocie.