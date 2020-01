Oddział nie będzie działał od godz. 7 rano 7 stycznia - w pierwszym dniu przeprowadzki - do godz. 7 rano dnia następnego. Poinformował o tym dziś na konferencji prasowej Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego. Przerwa w działaniu SOR pozwoli na spokojne przewiezienie sprzętu medycznego i skuteczne podłączenie go w nowym miejscu.

Pacjenci potrzebujący pilnej pomocy nie zostaną jednak pozostawieni samym sobie. Będą przyjmowani w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym, Szpitalach Specjalistycznych im. Józefa Dietla, Gabriela Narutowicza, Ludwika Rydygiera, Stefana Żeromskiego i Jana Pawła II oraz w Szpitalu św. Rafała i w ZOZ MSWiA.

Przeprowadzka oddziałów SU rozpoczęła się 18 listopada. W obecnym etapie od 7 do 9 stycznia do nowej siedziby zostanie przewiezionych ponad 200 pacjentów z oddziałów: neurologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazów wielonarządowych, chorób wewnętrznych, geriatrii, anestezjologii i intensywnej terapii, urologii i kardiologii.

Dla zapewnienia sprawnego transportu z oddziałów znajdujących się do tej pory na Wesołej (ulice Kopernika, Śniadeckich i Botaniczna) karetki będą eskortowane przez wozy policyjne. - Mamy już w tym względzie doświadczenie z pierwszej tury przeprowadzki. Tym razem będzie więcej załóg policyjnych. Będziemy poruszać się torowiskami i pasami przeznaczonymi dla autobusów. Apelujemy do kierowców, by zwracali uwagę na przejeżdżające kolumny, które mają pierwszeństwo. Jest to też apel do pieszych - powiedział mł. insp. Zbigniew Nowak, komendant miejski policji.

