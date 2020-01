Uroczystości przewodniczył abp Marek Jędraszewski, który przypomniał słowa Jana Pawła II zawarte w jego dziele "Osoba i czyn". Ojciec Święty pisał w nim o dwóch autentycznych postawach: o solidarności i sprzeciwie, oraz o dwóch postawach nieautentycznych, czyli o konformizmie i uniku. Metropolita krakowski zauważył również, że papież był autorytetem dla świata, o czym świadczy jego solidarna postawa względem tych, którzy byli pozbawiani głosu nie tylko w wymiarze politycznym, ale też względem tych, którzy się poczęli, ale odmawiano im prawa do dalszego życia. Jan Paweł II był też gotów na to, by stawać się znakiem sprzeciwu wobec świata, czego ceną był zamach na jego życie, którego Ali Agca dokonał 13 maja 1981 r.

Arcybiskup nawiązał również do do słów bp. Andrzeja Jeża, który stwierdził, że katolickie uczelnie znajdują się w stanie "intelektualnej hibernacji", ponieważ nie zabierają merytorycznego głosu wobec wyzwań, przed jakimi staje Kościół. - Kiedy cytuję te słowa, nie tylko się z nimi utożsamiam, ale chcę wyrazić życzenie, by Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie był środowiskiem, które ma odwagę być solidarne z oczekiwaniami ludzi tęskniących do prawdy. By był on środowiskiem, które ma odwagę, jeśli trzeba, wyrazić sprzeciw wobec ideologii, które chcą pozbawić człowieka jego godności. (…) Niech ta uczelnia stanie się prawdziwym i dostrzegalnym przez wszystkich ośrodkiem, gdzie Boża prawda promieniuje - podkreślił.

Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński. Jak zauważył, słowo promocja oznacza publicznie dowartościowanie czegoś, co warto pokazać światu. - Duch Święty wypromował Jezusa, gdy spoczął na Nim. Ta promocja była inauguracją publicznej działalności Jezusa - przekonywał.

Zdaniem ks. prof. Sławińskiego, gdy 11 stycznia 1397 r. powstał w Krakowie Wydział Teologiczny, jego głównym zadaniem stało się promowanie głosicieli Dobrej Nowiny. I choć wiele lat później, w 1954 roku, władza ludowa zlikwidowała ten wydział, abp Karol Wojtyła zadbał, aby funkcjonował on w ramach seminarium, a następnie akademii. - Papież łączył pasję dla prawdy z praktyką tolerancji. Pragnął społeczeństwa, w którym wszyscy są mile widziani, szanowani i otaczani opieką. Biednych zapewniał, że nie są zapomniani przez Boga. Bogatym uświadamiał, że dobra świata są niczym bez dobroci serca. Nigdy nie mówił tak przekonująco, jak wtedy, kiedy bronił ludzkiego życia na każdym jego etapie - mówił ks. prof. Sławiński.

Dodał, że dzień promocji jest wielką radością dla całego akademickiego środowiska. - Dziękujemy Bogu za radość dzielenia się pasją poszukiwania prawdy. Niech dzień promocji będzie zachętą do dalszej twórczości i do wzajemnej miłości. Naszym zadaniem jest głoszenie Dobrej Nowiny, przede wszystkim własnym życiem, a tam, gdzie trzeba - także słowami - tłumaczył.

Podczas uroczystości pracownicy UPJPII zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi oraz medalami "Zasłużony dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie". Wręczono też 39 dyplomów doktorskich, 9 dyplomów doktora habilitowanego oraz 5 dyplomów profesorskich.