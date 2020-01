Trwał on od wtorku 7 stycznia do piątku 10 stycznia. Pracę w nowej lokalizacji rozpoczęło 14 kolejnych oddziałów, w tym SOR.

Oznacza to, że w Prokocimiu działają już 24 oddziały kliniczne, 34 poradnie i cztery zakłady.

Dziś drugi etap przeprowadzki szpitala podsumował dyrektor Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Marcin Jędrychowski. Jak poinformował, przetransportowanych zostało ponad 100 pacjentów, przy czym najwięcej (ok. 60 osób) w pierwszym dniu przenosin.

Dyrektor przyznał też, że szpital ma problem, ponieważ w związku ze zmianą lokalizacji placówki (głównie ze względu na gorszy dojazd) z pracy zrezygnowało ok. 150 pielęgniarek. NSSU szuka więc nowych.

- Średnio zatrudniamy 1,5 tys. - 1,7 tys. pielęgniarek. Od początku przewidywaliśmy, że będzie problem, jeśli chodzi o kadrę pielęgniarską. Pomału ją odbudowujemy - zapewnił dyrektor Jędrychowski. Szpital zatrudnia też ok. 1 tys. lekarzy. W związku z przeprowadzką ich liczba się nie zmieniła.

- Wszystko to, co zakładaliśmy, zostało uruchomione - podkreślił dyrektor. Mając w pamięci doświadczenia po pierwszej, listopadowej turze przeprowadzki szpitala, dodał, że kadra i pacjenci potrzebują teraz ok. 3-4 tygodni na aklimatyzację w nowym miejscu.

W starej lokalizacji szpitala pozostały jeszcze oddziały endokrynologii i hematologii, dermatologii i okulistyki, neonatologii, psychiatrii, a także podstawowa opieka zdrowotna i część poradni. Poradnia neurologii działać będzie zarówno w starej, jak i w nowej lokalizacji - do placówki przy ul. Botanicznej trafiać będą pacjenci w trybie skierowań zwykłych, a do poradni przy ul. Jakubowskiego - przypadki pilne. Poradnia nadciśnienia tętniczego zacznie funkcjonować w Prokocimiu od lutego. Oddziały szpitalne, które do zakończenia kolejnego etapu inwestycji w Prokocimiu mają pozostać w centrum Krakowa, zostaną przeniesione do nowoczesnego budynku przy ul. Kopernika 50, w którym działało dotąd Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof.

Z końcem marca Szpital Uniwersytecki chce zacząć przekazywanie opuszczonych obiektów. Miasto kupiło tereny dawnego szpitala za ponad 283 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami ma tam powstać ekskluzywny park.

Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Prokocimiu zajmuje 16 ha. Jest jedną z najnowocześniejszych i największych placówek medycznych w Europie.