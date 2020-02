Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II  

Rozpoczyna się prezydencki wyścig W wyścigu o fotel prezydencki jest zdecydowany faworyt, jednak jeśli dojdzie do drugiej tury, jego zwycięstwo nie jest już takie pewne. Partie mające swoich przedstawicieli w Sejmie odkryły karty i ogłosiły swoich kandydatów na urząd Prezydenta RP, jest też jeden kandydat niezależny. Co prawda urzędujący prezydent nie został oficjalnie namaszczony przez PiS, ale najważniejsi politycy tej partii otwarcie wskazują go jako swojego kandydata. Choć oficjalnie kampania ruszy, gdy marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów, kandydaci już zabiegają o głosy wyborców. Przyjrzyjmy się im.