Tym razem do konkursu zgłosiło się 142 uczestników z 13 miast i gmin. Udział w przeglądzie, którego etap wojewódzki 23 stycznia został rozstrzygnięty w Szkole Podstawowej nr 2 w Białym Dunajcu, to dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, liceów i techników nie tylko szansa na rozwijanie zdolności oraz zainteresowania kulturą i gwarą regionu. To także możliwość kultywowania tradycji tak, by nie zginęła ona w kolejnych pokoleniach, by gwara wciąż była żywym językiem.

W jury przeglądu zasiedli m.in. prof. dr hab. Józef Kąś, prof. nadzwyczajny dr hab. Anna Mlekodaj, dr Stanisława Trebunia-Staszel, dr Barbara Zgama, Katarzyna Chowaniec Trebunia, Beata Zalot, Aniela Bafia.

Oceniając uczestników jury zwróciło uwagę, by przygotowując dzieci i młodzież do konkursu staranniej dobierać wiersze pod kątem nastroju i tematyki, a także dostosować utwory do możliwości percepcyjnych dziecka. Warto też zwracać większą uwagę na autorstwo prezentowanych utworów, a także starać się zachować gwarę własnej miejscowości lub regionu.