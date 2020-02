Pierwsza wizyta biskupa w centrum muzułmańskim  

W spotkaniu, które odbyło się w Centrum Muzułmańskim w Krakowie, uczestniczyli także członkowie Rady Dialogu Archidiecezji Krakowskiej z jej przewodniczącym ks. Łukaszem Kamykowskim i prowadzący stronę Islamista Blog Anna i Karol Wilczyńscy. Stronę muzułmańską reprezentowali mufti Ligi Muzułmańskiej RP Nedal Abu Tabaq oraz Tariq Al-Kubaisi, imam pracujący dla krakowskiej wspólnoty muzułmanów. Obecny był ponadto Kishan Manocha, obserwator OBWE, który zajmuje się wolnością religijną. W spotkaniu uczestniczyło także ok. 40 członków społeczności muzułmańskiej.

- Jako duchowy syn św. Franciszka odczytuję to wydarzenie w kluczu historycznego spotkania asyskiego Biedaczyny z sułtanem Malikiem al-Kamilem. To była jedna z pierwszych prób autentycznego dialogu między katolikami a muzułmanami. Święty pokazał, że możliwe jest braterstwo między wyznawcami różnych religii, a wzajemny szacunek to podstawa relacji - mówił po spotkaniu bp Muskus. - Chciałbym, aby łączyło nas umiłowanie dobra, abyśmy dawali wspólne świadectwo porozumienia mimo różnic, świadectwo otwarcia i zaangażowania w dialog, który prowadzi do solidarnego budowania pokoju. Bowiem brak dialogu, izolacja i jednostronne budowanie pokoju nie przynosi owoców dobra - dodał.

Na początku spotkania bp Muskus odczytał fragmenty listu abp. Marka Jędraszewskiego z okazji XX Dnia Islamu.

Mufti Ligi Muzułmańskiej podkreślał, że obchody tego dnia w Kościele katolickim to inicjatywa pionierska i przypomniał, że Liga Muzułmańska od 6 lat organizuje dzień chrześcijaństwa w centrach muzułmańskich i meczetach, a także dzień judaizmu.

Wśród gości spotkania był muzułmanin z Mozambku, który przyjechał do Krakowa na 2 tygodnie, by odwiedzić mieszkającego pod Wawelem syna. Mężczyzna współpracuje w Mozambiku z lokalnym biskupem. Zrobił selfie z bp. Muskusem, by pokazać swojemu biskupowi, że brał udział w wyjątkowym wydarzeniu.

Inicjatywa wyszła od A. i K. Wilczyńskich. - Chodziło nam o to, by pokazać muzułmanom, że Kraków to jest ich dom, że oni mogą czuć się tu bezpiecznie i że katolicy nie chcą ich krzywdzić - wyjaśnia K. Wilczyński, który jest dziennikarzem i członkiem Rady Dialogu AK.

To była pierwsza w historii wizyta biskupa w centrum muzułmańskim w Krakowie. - To niewątpliwie przełom, ale jego ranga zależy od dalszych posunięć Kościoła - ocenia K. Wilczyński. - Można wiele zdziałać. Mam nadzieję, że Kościół zacznie proponować inicjatywy dialogu nie tylko w przestrzeni świątyń, ale także w miejscach, gdzie żyje wspólnota muzułmańska - podkreśla.

W Krakowie mieszka ok. 2-2,5 tys. muzułmanów. Ok. 200 osób uczestniczy w piątkowych modlitwach, które odbywają się w tutejszym centrum islamskim.