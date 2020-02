Część surowcowa huty, czyli wielki piec i stalownia, została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r.

Jak wyjaśnił w swoim komunikacie dyrektor generalny ArcelorMittal Poland Marc De Pauw, decyzja o ponownym uruchomieniu instalacji wynika z konieczności dostarczenia slabów (półproduktów) do huty ArcelorMittal w Gandawie w Belgii, gdzie rozpocznie się remont wielkiego pieca, a także z konieczności uzupełnienia strat produkcyjnych w zakładach ArcelorMittal Europe.

Możliwość ponownego uruchomienia wielkiego pieca była sygnalizowana podczas spotkania, które z inicjatywy prezydenta Jacka Majchrowskiego odbyło się w styczniu. W tzw. "okrągłym stole" poświęconym sytuacji krakowskiej huty uczestniczyli: przedstawiciele rządu na czele z wicepremierem Jarosławem Gowinem oraz minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, przedstawiciele władz miasta, województwa oraz zarządu firmy ArcelorMittal, a także reprezentanci związków zawodowych oraz firm współpracujących z kombinatem.

Przedstawiciel zarządu AMP Czesław Sikorski zadeklarował wtedy, że jeśli obserwowane symptomy poprawy sytuacji na rynku stali zyskają potwierdzenie w drugim kwartale tego roku, to "będziemy mogli dyskutować o ponownym uruchomieniu części surowcowej".

Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oceniła, że z europejskiego rynku stali płyną pozytywne sygnały wskazujące na odbicie danych i zapotrzebowania.

ArcelorMittal Poland 12 listopada 2019 r. ogłosił decyzję o tymczasowym wstrzymaniu pracy części surowcowej w krakowskiej hucie. Jak zapowiedział wówczas prezes spółki Geert Verbeeck, zamknięcie miało potrwać przynajmniej kilka miesięcy.

Było to uzasadniane wyzwaniami, z jakimi mierzy się europejskie hutnictwo. Są to: wysokie ceny surowców, rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 i niewystarczające środki ochrony europejskiego rynku, co bezpośrednio przekłada się na ogromny wzrost importu z krajów trzecich.

Według przedstawicieli AMP, żaden z pracowników huty nie stracił pracy. Ponad 300 osób zostało przekierowanych do pracy w walcowniach, a ponad 100 osób pracuje przy utrzymaniu instalacji wielkiego pieca i stalowni w należytym stanie technicznym, umożliwiającym szybki restart pieca. Blisko 300 pracowników z Krakowa dojeżdża do pracy w hucie AMP w Dąbrowie Górniczej, a dla około 100 osób przewidziano tzw. urlop postojowy, podczas którego otrzymują wynagrodzenie obliczone na podstawie porozumienia zawartego z organizacjami związkowymi.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce. Firma skupia ok. 70 proc. potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W jej skład wchodzi pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. AMP zatrudnia ok. 11 tys. osób, a wraz ze spółkami zależnymi - ponad 13 tys. Należy do globalnego koncernu ArcelorMittal - największego na świecie producenta stali.