Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej przekonuje, że ta organizacja wspiera i sama też prosi o wsparcie. - Jeden z największych szpitali w Małopolsce może liczyć na nasze wsparcie w walce z koronawirusem. Zdecydowaliśmy się przekazać 10 tys. zł na zakup środków medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. Już za kilka dni obok szpitala zakaźnego stanie także przekazany przez nas namiot. Cały czas zbieramy również pieniądze na pomoc lekarzom z polskich szpitali - informuje M. Olasińska-Chart.

Dzięki ustawieniu namiotu będzie możliwa selekcja pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Część z nich na pewno trafi do szpitala. Namiot o powierzchni 30 mkw. jest w stanie pomieścić co najmniej 18 osób. - Najważniejsze było dla nas rozpoznanie, co tak naprawdę będzie potrzebne szpitalowi. Okazało się, że namiot i pieninądze na zakup środków ochronnych będą lepsze niż przekazywanie rzeczy materialnych - mówi M. Olasińska-Chart.

Kilka dni temu Szpital im. Żeromskiego wydał apel o pomoc w walce z koronawirusem. Placówka zebrała 150 tys. zł na zakup sprzętu do wspomagania oddychania, a jednak pomoc nadal jest potrzebna.

Ogromne potrzeby są także w innych małopolskich szpitalach. By je wesprzeć, PMM uruchomiła specjalną zbiórkę. Szczegóły, jak to zrobić, można znaleźć na profilu Polskiej Misji Medycznej na Facebooku. Tam również można znaleźć informacje dotyczące zbiórki na rzecz misji prowadzonych przez PMM w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

- Rocznie z PMM na misje wyjeżdża ok. 15 medyków wolontariuszy, którzy na co dzień pracują w polskich szpitalach lub placówkach medycznych. To oni pomagają nam działać w najuboższych krajach świata, dlatego teraz chcemy okazać im solidarność i pomóc w zakupie potrzebnych materiałów medycznych - wyjaśnia M. Olasińska-Chart.

Koronawirus został już zdiagnozowany m.in. w Senegalu, Jordanii, Iraku i Tanzanii.