Rozważania Drogi Krzyżowej "Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa" zostały przygotowane przez metropolitę krakowskiego z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Arcybiskup napisał je też na nabożeństwo, które w Niedzielę Palmową jest odprawiane w Nowej Hucie. Niestety, w tym roku, w związku z epidemią, Droga Krzyżowa ulicami najmłodszej dzielnicy Krakowa nie odbędzie się.

- 100. rocznica urodzin Jana Pawła II to szczególna okazja, aby dziękować Bożej opatrzności za dar naszego Wielkiego Rodaka, za wszystkie dzieła, które dokonały się dzięki jego wiernej służbie Bogu i człowiekowi. Jest to zarazem wezwanie, by rozważać, jak w osobie św. Jana Pawła Wielkiego objawiała się prawda o człowieku, który na wzór swego Mistrza i Pana miłował do końca, prawda, która jest zrozumiała tylko poprzez Chrystusa i z Chrystusem - wyjaśnia metropolita.

Rozmyślania przygotowano także w formie podcastów. Lektorem biblijnych medytacji jest Bolesław Brzozowski, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a rozważania dotyczące życia Jana Pawła II odczytuje abp Jędraszewski.

W wersji audio są one publikowane o godz. 21.37 w mediach archidiecezji krakowskiej.

"Rozważając życie Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II Wielkiego - który podążał za Chrystusem, dźwigając swój krzyż, pragniemy również zrozumieć samych siebie. Pragniemy głębiej zrozumieć sens naszego podążania za Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, a ostatecznie sens naszego powołania do wieczności, gdzie będziemy wszyscy razem wpatrywać się w oblicze Boże" - mówi we wstępie arcybiskup.

Podczas medytacji nad pierwszymi stacjami metropolita zauważa, że w swoim życiu Karol Wojtyła dwukrotnie stawał przed koniecznością dokonania fundamentalnego wyboru pójścia za Chrystusem, który wzywał go do podjęcia krzyża. Po raz pierwszy miało to miejsce w czasie wojny, gdy rozeznawał swoje powołanie kapłańskie, a po raz drugi - w czasie konklawe w październiku 1978 roku. "Odpowiedzią młodego Karola Wojtyły na Boże wezwanie było najpierw wstąpienie do Krakowskiego Seminarium Duchownego, a potem, 1 listopada 1946 r., przyjęcie święceń kapłańskich" - mówi abp Jędraszewski.

W wersji drukowanej medytacje ukażą się w formie książki przygotowanej przez wydawnictwo Biały Kruk. Zilustrują ją dzieła sztuki religijnej i fotografie św. Jana Pawła II autorstwa Adama Bujaka.