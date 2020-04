Zauważa też, że Wielki Post w roku 2020 ma niezwykły charakter. Walce z grzechem, która toczy się w ludzkich sercach, towarzyszy bowiem walka z pandemią na wielu odcinkach życia. "Rośnie intensywność jednej i drugiej walki. Potrzebna jest coraz większa mobilizacja w pokonaniu wirusa, ale nie mniejsza musi być determinacja w odrzuceniu grzechu" - zaznacza arcybiskup i podpowiada mieszkańcom archidiecezji, co powinni zrobić, by głęboko przeżyć ten trudny czas. Chodzi nie tylko o celebrację liturgii w kościele, lecz także o przeżywanie zbawczych wydarzeń Świętego Triduum Paschalnego w rodzinach, które są domowym Kościołem.

Abp Jędraszewski przypomina, że na 5. niedzielę Wielkiego Postu udzielona jest już dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej i zachęca do przeżywania Eucharystii w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

"Starajmy się, w miarę możliwości, przeżywać tę niedzielną Eucharystię w gronie rodzinnym. Wspólnie słuchajmy słowa Bożego, które jest wtedy głoszone, łączmy się duchowo z ofiarą Chrystusa i zaprośmy Go do naszych serc i do naszych rodzin. Po zakończeniu Eucharystii spróbujmy porozmawiać o usłyszanym słowie, a także o innych sprawach duchowych. Zaplanujmy też program modlitwy rodzinnej na nadchodzący tydzień" - apeluje.

W związku z tym, iż w Mszach św. oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, powinni to być przedstawiciele tych rodzin, które zamówiły intencję mszalną.

Arcybiskup prosi również o modlitwę indywidualną i rodzinną, zwłaszcza wieczorem o godz. 20.30, gdy trwa ogólnonarodowa modlitwa różańcowa transmitowana przez internet z wielu kościołów i kaplic.

Metropolita zachęca do podjęcia postu, szczególnie w piątek w piątek przed Niedzielą Palmową. "Mamy wiele świadectw biblijnych, a także z historii Kościoła, że wspólny post jest potężną bronią w walce z grzechem, a także w pokonaniu innego zła, jakie pojawia się w życiu ludzi. W tym przypadku prośmy szczególnie o zwycięstwo nad pandemią koronawirusa" - pisze i prosi wszystkie rodziny, aby w piątek lub w sobotę przed Niedzielą Palmową przeżyły rodzinne nabożeństwo pojednania. Z kolei w związku z tym, iż nie dla wszystkich będzie możliwe przystąpienie do sakramentu pokuty, arcybiskup podpowiada, że warto skorzystać z możliwości zyskania odpuszczenia grzechów przez doskonały akt żalu. Szczegóły zostały zawarte w dokumencie wydanym 20 marca br. przez Penitencjarię Apostolską.

"Osoby, które mimo wszystko pragną skorzystać z sakramentu pokuty, proszę o śledzenie informacji ogłaszanych w parafiach. W miarę możliwości, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, kapłani będą spowiadać w konfesjonałach lub innych miejscach. Jeśli parafia ogłosi możliwość internetowego zgłaszania się na adorację Najświętszego Sakramentu, zachowując zasadę, aby w jednym czasie w kościele było nie więcej niż 5 osób, to czas adoracji może być również okazją do skorzystania z sakramentu pokuty. Jeśli duszpasterze zaproponują inne rozwiązania, to bardzo proszę o dostosowanie się do nich. Przypominam, że obowiązek przyjęcia Komunii Świętej okresie Wielkanocy można spełnić do uroczystości Trójcy Świętej, czyli w tym roku do 7 czerwca" - wskazuje metropolita.

"Zachęcam kapłanów, aby rozważyli możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym poza Mszami Świętymi, w wyznaczonych godzinach, z zachowaniem wszystkich zasad, dotyczących liczby osób obecnych w kościele lub ewentualnie czekających na możliwość wejścia do kościoła" - pisze metropolita i prosi kapłanów, by przybliżali wiernym naukę Kościoła na temat Komunii duchowej.

"Również to przeżycie, podobnie jak wzbudzenie doskonałego aktu żalu, aby uzyskać przebaczenie grzechów, jest dla wielu wiernych czymś nowym, dlatego trzeba się do niego dobrze przygotować. Odpowiednie pomoce na ten temat zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej archidiecezji. Można je zamieścić również na stronach parafialnych" - podpowiada arcybiskup.

Zauważa też, że pandemia koronawirusa sprawiła, iż rodziny są razem, mają dla siebie czas, mogą więcej ze sobą rozmawiać, a także więcej się wspólnie modlić, co warto wykorzystać.

Na koniec metropolita prosi też o jedność. "Dostrzegamy próby podzielenia Kościoła, podzielenia pasterzy i wiernych. Pamiętajmy - należymy do Chrystusa i nasza jedność w Chrystusie stanowi o autentyzmie naszego świadectwa. To wspólnota Kościoła ma dzisiaj nieść prawdziwą nadzieję człowiekowi tak bardzo doświadczonemu. Możemy się różnić opiniami, ale jedność przy Chrystusie, w Kościele jest dzisiaj szczególnie ważna" - pisze abp Jędraszewski.

Pełny tekst listu w formacie PDF można znaleźć TUTAJ.