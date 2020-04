Eucharystię w łagiewnickim sanktuarium o 7.00 będzie transmitowała TVP.

Najbliższy współpracownik św. Jana Pawła II zachęca do wspólnej modlitwy w godzinie przejścia papieża do domu Ojca - o 21.37. Prosi, by zapalić wówczas świece w oknach i odmówić Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu w obliczu pandemii. "Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia" - napisał kard. Dziwisz.

O 21.00 w kaplicy Domu Arcybiskupów Krakowskich Mszę św. odprawi abp Marek Jędraszewski. Po Eucharystii metropolita krakowski odmówi Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Msza św. będzie transmitowana w mediach archidiecezji krakowskiej.

W sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o 20.00 zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy Kapłańskiej, gdzie znajduje się płyta z grobu papieża z bazyliki świętego Piotra w Rzymie. O 20.45 rozpocznie się Różaniec, a po nim - nabożeństwo, które od dwóch tygodni kończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem z wieży przy sanktuarium.

W związku z rocznicą śmierci św. Jana Pawła II krakowski Instytut Dialogu Międzykulturowego przygotował materiał dokumentalny przypominający osobę Ojca Świętego. Na stronie www.idmjp2.pl będzie można zobaczyć m.in. film biograficzny "Karol Wojtyła – Jan Paweł II", archiwalne nagrania spotkań papieża z rodakami pod Oknem Papieskim czy wysłuchać nagrań listów od wiernych kierowanych do Ojca Świętego już po jego śmierci.