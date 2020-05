Rozpoczynamy świętowanie  

Dziś o 17.00 w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich rozpocznie się modlitwa różańcowa o ustanie pandemii. Kraków stworzy transmitowany na archidiecezjalnym kanale YouTube telemost w łączności z Włochami, Nowym Jorkiem i Brazylią.

Wadowice rozpoczną obchody w niedzielę. O 10.30 w bazylice Ofiarowania NMP zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, transmitowana przez TVP1. Z powodu trwającej pandemii nie będzie, planowanego wcześniej, świętowania na wadowickim rynku. W TVP1 będzie można obejrzeć transmisję z koncertu w Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II "Urodziłem się w Wadowicach" z udziałem wielu gwiazd polskiej estrady, m.in. Janusza Radka, Katarzyny Moś, Macieja Miecznikowskiego, Ani Wyszkoni, braci Golców oraz Haliny Młynkowej.

W dzień papieskich urodzin, 18 maja, odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której burmistrz Bartosz Kaliński przyzna papieskie medale honorowe osobom, które miały szczególny udział w upowszechnianiu wartości płynących z nauczania Jana Pawła II.

Pomimo pandemii nie zabraknie również urodzinowego tortu. Nie zostanie on, jak co roku, pokrojony na wadowickim rynku, ale kilkaset jego porcji trafi do wadowickich domów pomocy społecznej.

Potem, w internecie, będzie można podziwiać najlepsze Pocztówki Urodzinowe z Wadowic stworzone przez dzieci, a o 17.00 - z inicjatywy papieskiego muzeum - cała Polska zaśpiewa "Barkę", po której na pl. Jana Pawła II zostanie wypuszczonych 100 gołębi na 100. urodziny Karola Wojtyły.

W niedzielę orędzie do Polaków z okazji jubileuszu wygłosi po 20.00 w TVP1 kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Ojca Świętego.

W Krakowie dzień papieskich urodzin będzie świętowany przede wszystkim w sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie o 17.00 abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę św. Po jej zakończeniu widzowie będą mogli wziąć udział w koncercie "Santo Subito - prorok naszych czasów", który wyemituje TVP1. W tym samym dniu przed krakowskim sanktuarium św. Jana Pawła wypuszczone zostaną gołębie oraz biało-żółte balony. 18 maja o 12.00 na kanale YouTube archidiecezja krakowska opublikuje film, do którego chętni przez ostatnie tygodnie nagrywali fragmenty Litanii do św. Jana Pawła II. Zmontowane, stanowią wirtualny pomnik dla papieża.

Do wspólnej modlitwy w dniu urodzin Karola Wojtyły zaprasza też sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej, które przygotowało m.in. aktualizację aplikacji mobilnej "Dróżki Kalwaryjskie - Nie ustawajcie w modlitwie". Gospodarze sanktuarium zachęcają do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa ku czci św. Jana Pawła II o 11.30, Godziny Miłosierdzia czy zawierzenia Maryi ze św. Janem Pawłem II o 21.00.

Uroczyste świętowanie zakończy przemówienie papieża Franciszka, które o 20.00 zostanie wyemitowane na kanale YouTube archidiecezji krakowskiej oraz w TVP1.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia specjalnego serwisu "Gościa Niedzielnego" i Instytutu Pamięci Narodowej wadowice1920.gosc.pl, który powstał z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Start w dniu urodzin papieża - 18 maja o godz. 10.00.