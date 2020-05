Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego będą transmitowane przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim.

Informację tę ogłosił abp Marek Jędraszewski na zakończenie uroczystej Mszy św. 17 maja w bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

- Pragnę podzielić się wielką radością, że od 18 maja, czyli dokładnie od urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego, codziennie o godz. 15 z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach będzie transmitowana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam do tej modlitwy, która na pewno jest dla nas wszystkich wielkim darem, a także wyrazem wdzięczności i duchowym pomnikiem złożonym przez nas Ojcu Świętemu - mówił metropolita.

Modlitwa będzie transmitowana przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim z kaplicy, w której znajdują się łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób św. s. Faustyny. W tym właśnie miejscu 83 lata temu (w październiku 1937 r.) Jezus objawił tę formę kultu Miłosierdzia Bożego, w której czczony jest moment Jego konania na krzyżu. Po krótkiej modlitwie w Godzinie Miłosierdzia odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego w kilku językach, gdyż przez transmisje internetowe i radiowe łączą się z sanktuarium czciciele Bożego Miłosierdzia z całego świata.

Duszpasterze przypominają, że - zgodnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej z 2002 r. - za odmówienie koronki przed Najświętszym Sakramentem w kościele lub kaplicy można uzyskać odpust zupełny, a "jeżeli wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym, to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny".