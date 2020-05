W Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia oddziału Instytutu Pamięci Narodowej odbyła się dziś prezentacja serwisu internetowego "W Wadowicach wszystko się zaczęło..." poświęconego setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Przygotował go "Gość Niedzielny" we współpracy z IPN.

Serwis podzielono na 7 segmentów: Mikrokosmos-dom rodzinny, Sąsiedzi-społeczność Wadowic, Miasto wielu religii, Czas burz i przełomów, Stały cień, Pamięć i nostalgia, Zapisane i zapamiętane. Całość można znaleźć w internecie pod adresem: www. wadowice1920.gosc.pl.

"Zanim jako papież przemierzy cały świat, przez 18 lat czerpie życiodajne soki z rodzinnej ziemi. Przedstawimy jego rodzinę, kolegów, środowisko rówieśnicze oraz ludzi będących liderami lokalnej społeczności - nauczycieli, katechetów, samorządowców i żołnierzy 12 pułku piechoty. Chcemy także opowiedzieć o burzliwych czasach, w których kształtował się przyszły papież, oraz wyzwaniach, jakie musiał podjąć, zmagając się w przyszłości z niemieckim nazizmem i sowieckim komunizmem" - deklarują autorzy serwisu.

- Czy człowiek, którego historia wpisze w panteon najwybitniejszych intelektów świata a Kościół w grono swoich świętych, musiał się otrzeć o dramat aż w takiej skali? Zamysłem naszego serwisu było pokazanie źródła czegoś wielkiego, co wymykać się będzie jeszcze długo intuicji badaczy, ze względu na szerokość kontekstu - powiedział w trakcie prezentacji ks. dr Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny "Gościa Niedzielnego".

- Zadaliśmy sobie pytanie, jakie światy go kształtowały, jaka wyobraźnia, jaka mentalność, skąd płynęły kształtujące go fluidy? Bo cała biografia Wojtyły opiera się na twardym rdzeniu, który powstaje w Wadowicach - dodał dr Andrzej Grajewski, wybitny historyk o zarazem wieloletni publicysta GN.

W każdym z segmentów seewisu, są ciekawie napisane teksty znawców tematu, opatrzone galeriami zdjęć, często mało znanych. Sensacyjnie wygląda np zdjęcie okolic ul. Głębokiej w Białej. Mieszkali tam na początku XX w. dziadkowie Karola Wojtyły zarówno ze strony ojca jak i matki: Maciej Wojtyła i Feliks Kaczorowski, nie znając się i nie wiedząc jeszcze, że ich dzieci się pobiorą. Przypomniano też, iż Polska w czasie gdy rodził się Karol Wojtyła, była naznaczona nie tylko wojną z bolszewikami, lecz także krwawym konfliktem z Czechami i II powstaniem śląskim. Ciekawe teksty pokazujące m.in. kolegów szkolnych K. Wojtyły i mnogość zdjęć dotyczących Wadowic, dostarczył tamtejszy dziennikarz i historyk Michał Siwiec-Cielebon. W serwisie jest też publikowany pochodzący z 1946 r. pierwszy dokument świadczący o zainteresowaniu komunistycznej bezpieki przyszłym papieżem. Wśród osób które miano rozpracowywać, pod numerem 9 figuruje "Wojtyła Karol".

- Ten portal ma być też hołdem dla II Rzeczypospolitej, która wychowała młode pokolenie wspaniałych ludzi, urodzone już w Polsce niepodległej. Była w stanie uczynić to nawet w małym garnizonowym miasteczku jakim były Wadowice. Wojtyła nie wziął się znikąd - podsumował dr Grajewski.

Osobny serwis dokumentalny dotyczący pielgrzymek papieskich do Polski w czasach PRL, przygotował IPN. Można go już oglądać w internecie pod adresem: www.pielgrzymki.ipn.gov.pl.

- Życie Jana Pawła II zaczynało się z historią. Dzień urodzin Karola Wojtyły był dniem szczególnym. Trwała wojna polsko-bolszewicka, a Józef Piłsudski wkraczał do parlamentu Rzeczypospolitej jako triumfator, po zdobyciu przez Wojsko Polskie Kijowa. Jego życie, jego nauczanie było również drogą przez nasze dzieje. Pozostawił niezwykłe świadectwa tego czym jest Ojczyzna. Jego czynem jest niepodległa Polska. Bez tego przebudzenia ducha, którego dokonał w czerwcu 1979 r., nie byłoby narodzin "Solidarności" i tak szybkiej drogi do wolnej i niepodległej Polski. Staraliśmy się to wszystko pokazać w prezentowanych dzisiaj serwisach internetowych - powiedział dr Jarosław Szarek, prezes IPN.