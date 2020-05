Kraków. "Regina Caeli" przy pomniku papieża  

W dniu 100. rocznicy urodzin świętego papieża, który w kaplicy przy ul. Franciszkańskiej 3 otrzymał 1 listopada 1946 r. święcenia kapłańskie, a później, gdy był już arcybiskupem krakowskim i kardynałem, przez 14 lat mieszkał i pracował w pałacu arcybiskupim, odmówiono antyfonę "Regina Caeli, laetare, alleluia" (Królowo nieba, wesel się, alleluja).

- Wspominamy go, dziękując Panu Bogu, że nam go dał; że dał tyle Krakowowi, Polsce, Kościołowi powszechnemu i całemu światu - powiedział metropolita krakowski. - Wiemy, jaką miłością obdarzał Kraków, z jaką żarliwością pełnił obowiązki arcybiskupa metropolity krakowskiego, jak tę miłość do Kościoła - otrzymaną najpierw w Wadowicach, a pogłębianą w Krakowie - przeniósł na cały świat, niosąc posłanie najbardziej głębokiego i autentycznego humanizmu budowanego na Osobie Jezusa Chrystusa - dodał abp Jędraszewski.

Metropolita ogłosił przy tej okazji, że wspomnienie św. s. Faustyny Kowalskiej zostało - decyzją papieża Franciszka - rozszerzone na cały świat. Dekret w tej sprawie wydała, z upoważnienia Ojca Świętego, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Arcybiskup Jędraszewski uznał za znamienne, że dzieje się to w momencie, kiedy całemu współczesnemu światu bardzo potrzeba miłosierdzia, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, gdy nawiedza go epidemia koronawirusa, zbierająca śmiertelne żniwo. - Siostra Faustyna ponad te cierpienia i te lęki niesie przesłanie o tym, że Bóg jest Ojcem pełnym miłosierdzia i że Boże miłosierdzie jest apelem nieustannie kierowanym do nas, abyśmy sobie nawzajem to miłosierdzie okazywali i świadczyli - powiedział metropolita krakowski.

Przy pomniku św. Jana Pawła II trębacz odegrał następnie melodię lubianej i śpiewanej niegdyś przez papieża piosenki "Barka". Wieńce złożyli przed monumentem Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Piotr Ćwik, wojewoda krakowski, i gen. bryg. Grzegorz Grodzki, dowódca Garnizonu Kraków.