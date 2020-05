Kraków. Zoo znów otwarte  

W trakcie zamknięcia ogrodu zwierzęta były jednak otoczone troskliwą opieką. Trwały także prace porządkowe i remontowe.

Goście ogrodu mogą teraz zobaczyć m.in. urodzone niedawno młode owce grzywiaste arui oraz antylopy elenad i kob. Jak dobrze pójdzie wysiadywanie jaj, wkrótce wyklują się także małe ibisiątka.

Ogród jest otwarty codziennie od godz. 9 do 18.30. Bilety można kupić zarówno w czynnej do godz. 17.30 kasie, jak i za pośrednictwem internetu, do czego, ze względów epidemicznych, zachęca dyrekcja ogrodu. W związku z pandemią koronawirusa, przy wejściu do zoo goście muszą zdezynfekowć ręce płynem odkażającym i nałożyć maseczki.

Na 20 hektarach powierzchni założonego w 1929 r. zoo mieszka ponad 1400 zwierząt reprezentujących 270 gatunków. Rokrocznie ogród odwiedzało kilkaset tysięcy osób. Ma on specyficzny, kameralny charakter. Ciekawe kompozycje zieleni oddzielają poszczególne pawilony, osłaniają zwierzęta, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Ogrody zoologiczne zrodziły się z tradycji menażerii monarszych w dawnych wiekach. Było tak również w królewskim Krakowie. 6 lipca 1929 r. na polanie znajdującej się na krakowskim wzniesieniu Pustelnik otwarto "Zwierzyniec fauny krajowej w Lesie Wolskim". Zgromadzono tam 94 ssaki, 98 ptaków i 12 gadów. Znajdował się wśród nich jeleń z lasów spalskich, podarowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego.

Przez długie lata ogród był typowym zwierzyńcem, gdzie zwierzęta były przede wszystkim eksponowane. Od połowy lat 70. ub. wieku zaczął coraz szybciej nabierać charakteru nowoczesnego ogrodu zoologicznego, gdzie prowadzone są prace hodowlane i działalność naukowa. Wiele ze zwierząt mieszkających w krakowskim zoo należy do gatunków, które bardzo trudno zobaczyć w naturze.

Zoo bierze udział w Europejskim Programie Hodowli Gatunków Zagrożonych Wyginięciem. W Krakowie tym programem są objęte m.in. pantera śnieżna, koń Przewalskiego, hipopotam karłowaty, tygrys amurski, tapir anta, żyrafa Rotschilda, słoń indyjski i pingwin Humboldta. Na uwagę zasługuje duża liczba hodowanych tu gatunków ginących - 39 i zagrożonych wyginięciem - 83. Na przestrzeni lat rozmnożono w ogrodzie ok. 100 gatunków należących do obu kategorii.

W trakcie kilkudziesięciu lat istnienia krakowskie zoo odchowało m.in. 14 żubrów, 33 jelenie milu, 16 koni Przewalskiego, 44 antylopy kob liczi, 107 wilków europejskich, 25 rysiów, 37 serwali, 31 lampartów, 33 jaguary, 43 tygrysy bengalskie i 8 kondorów.