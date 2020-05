Kraków. Powrót figury Matki Bożej  

W kopule budynku Bursy ks. Kuznowicza przy ul. Skarbowej 4, użytkowanym m.in. przez teatr Groteska, znów stanęła Matka Boża. Cementowa figura znajdowała się tu do początku lat 50. XX wieku.

Budynek wzniesiono w latach 1912-1929 według projektu znanego architekta Wacława Krzyżanowskiego. Mieściła się tu siedziba Związku Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej (ZMPiR) pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Krakowie, założonego przez jezuitę ks. Mieczysława Kuznowicza (1874-1945). Prowadzono tam m.in. bursę dla niezamożnej młodzieży rzemieślniczej, którą rychło zaczęto nazywać imieniem założyciela związku. Zgodnie z zasadą "w zdrowym ciele zdrowy duch" młodzi hartowali się sportowo w Parku Sportowym "Juvenia", który należał do związku, artystycznie wyżywali się zaś w przedstawieniach teatralnych. Nawiązywało to do tradycji dawnych teatrów szkolnych w konwiktach jezuickich. Dlatego przy projektowaniu budynku od razu uwzględniono okazałą salę teatralną.

W 1950 r. władze komunistyczne rozwiązały związek pod pretekstem działalności antypaństwowej i przejęły jego majątek. Z czasem w części budynku zwieńczonej okazałą kopułą zaczął działać przeznaczony dla dzieci teatr Groteska. W kopule znajdowała się cementowa figura Matki Bożej. Po przejęciu budynku zniknęła na długie lata. Nie odnaleziono jej nawet wówczas, gdy w 1989 r. reaktywowano pod patronatem jezuitów Związek Męskiej Młodzieży Przemysłowej i Rzemieślniczej, który wrócił do tradycji prowadzenia tu bursy. Okazało się jednak, że figura nie opuściła ul. Skarbowej. Usunięto ją wprawdzie z kopuły, lecz zamurowano potem w pobliskiej wnęce. Odkryto ją przypadkowo jesienią 2017 r. w trakcie prac remontowych. Teraz, staraniem związku, po wykonaniu prac konserwatorskich figura wróciła na dawne miejsce.