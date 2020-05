Co ważne, bez wolontariuszy Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości - jedne z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce - nie mogłyby się odbyć.

SuperW Szlachetnej Paczki zbierają historie potrzebujących rodzin, diagnozują ich potrzeby, budują relacje. To dzięki nim darczyńcy mogą przygotować konkretną i dedykowaną pomoc, a rodziny - odzyskać nadzieję na zmianę. SuperW utrzymują z nimi kontakt również po przekazaniu pomocy w trakcie Weekendu Cudów, wspierając w drodze do wyjścia z trudnej sytuacji. Nad wszystkim czuwają liderzy Paczki, czyli wolontariusze, którzy koordynują pracę z rodzinami w poszczególnych rejonach programu.

- To niepowtarzalne przeżycie i realny wpływ na pomoc ludziom naprawdę potrzebującym - wspomina wolontariusz Piotr. - Działając w Paczce, robi się dużo dobrego dla innych i to jest piękne, kiedy można dostrzegać uśmiech u osób, którym się pomogło. A przecież bieda puka do drzwi wielu osób zupełnie niespodziewanie - na skutek nieszczęśliwego wypadku, choroby, śmierci bliskiej osoby…

SuperW Akademii Przyszłości stają się natomiast dla swoich małych studentów towarzyszami w drodze do budowania poczucia własnej wartości. Dzięki cotygodniowym spotkaniom dzieci zaczynają dostrzegać swoje mocne strony, odkrywać talenty i pokonywać kolejne bariery. Aż 82 proc. dzieci po udziale w Akademii zaczyna wierzyć w siebie, a 74 proc. poprawia swoje wyniki w nauce. Wolontariusz staje się dla nich często jedną z najważniejszych osób w życiu.

Tak, jak dla Tomka, który stresował się mówić przed całą klasą, więc nie zgłaszał się do odpowiedzi. Przez cały rok pracował z wolontariuszem Kubą nad swoją pewnością siebie. Niedawno odważył się i nagrał filmik instruktażowy do tematu zajęć online. - Wysłałem go do całej klasy - mówi z dumą.

Podobnie jak w Szlachetnej Paczce, koordynacją działań SuperW Akademii zajmują się Liderzy - wolontariusze wspierający program społeczny w poszczególnych szkołach rozsianych po całej Polsce. - Dlatego jeśli masz zdolności przywódcze i chcesz doskonalić umiejętność planowania, zarządzania projektami i ludźmi, zgłoś się do roli lidera Akademii lub Paczki - zachęcają organizatorzy.

W tym roku Akademia Przyszłości odbędzie się po raz osiemnasty, a Szlachetna Paczka - już po raz dwudziesty.

Tylko w zeszłym roku dzięki pracy wolontariuszy wsparcie otrzymało ponad 14,5 tysiąca rodzin z całego kraju, a łączna wartość przekazanych paczek sięgnęła niemal 46 mln zł. Rodziny potrzebujące mogły przekonać się, że są dla kogoś ważne, że zasługują na zmianę życia na lepsze. Z kolei w roku szkolnym 2019 /20 Akademię Przyszłości ukończyło ponad 2 tys. dzieci. Każdy mały student spotykał się indywidualnie z wolontariuszem, by odkrywać swoje mocne strony, pokonywać trudności w nauce i przede wszystkim - budować wiarę w siebie i własne możliwości.

Jak więc można zostać wolontariuszem? Wystarczy wejść na stronę www.superw.pl, wysłać zgłoszenie i czekać na to, co stanie się później!