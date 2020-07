W związku z trwają epidemią Gala Sukcesów Akademii Przyszłości, siostrzanego projektu Szlachetnej Paczki, organizowanej przez Stowarzyszenie "Wiosna", musiała odbyć się online.

W ostatnich miesiącach zdalnie pracowali też wolontariusze Akademii Przyszłości, starając się, by ich podopieczni mieli odwagę realizować marzenia. Służył temu m.in. internetowy Tydzień Inspiracji, który był realizowany od 30 marca do końca czerwca. W ciągu tych 13 tygodni ukazało się ponad 360 inspirujących pomysłów na zajęcia w domu z dziećmi i 182 materiały dedykowane rodzicom. Po co? Odpowiedź jest prosta: bo choć fakt pojawienia się koronawirusa zatrzymał świat w biegu, to przecież dzieci uczyć się muszą, a czasem, nie mając w tym odpowiedniej pomocy, zmagają się z ogromnymi problemami.

Tak, jak Cecylia, która była tak nieśmiała (z uwagi na wadę wymowy), że paraliżował ją jakikolwiek kontakt z otoczeniem. Dla Anastazji głazem nie do ruszenia przed rozpoczęciem zajęć w Akademii Przyszłości była z kolei matematyka, a Nikodem nie potrafił ułożyć dłuższej wypowiedzi, w którą nie wkradłby się jakiś językowy lapsus. Dziś, dzięki indywidualnej pracy ze swoim tutorem, zmienili się nie do poznania!

Oprócz takich zajęć dzieci brały też udział w wydarzeniach kolegialnych - były zapraszane m.in. do Krakowskiej Manufaktury Czekolady, gdzie podczas warsztatów można było stworzyć słodkości dla mam. Z kolei podczas wizyty w sali gimnastycznej klubu Stal Rzeszów z pomocą klubowej trenerki uczestnicy akademii poznawali podstawy gimnastyki akrobatycznej.

By Akademia Przyszłości mogła trwać, potrzebni są wolontariusze, którzy będą wspierać dzieci w kolejnym roku szkolnym. Szczegóły, jak zostać tutorem, można znaleźć na www.szlachetnapaczka.pl/superw.