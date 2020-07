Lipiec na polskiej Górze Karmel należy do Jej czcicieli.

Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej przyciąga wspólnoty Bractwa Szkaplerznego, osoby noszące szkaplerz i tych, którzy pragną go przyjąć. W tym roku zgromadzą się w Czernej z kilku dodatkowych powodów. Pierwszym z nich jest 100. rocznica reaktywacji polskiej prowincji karmelitów bosych. Jak pisze w zaproszeniu na spotkanie przełożony krakowskiej prowincji karmelitów o. Tadeusz Florek OCD, Czerna chce także - w łączności z całym Kościołem w Polsce - upamiętnić 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II i bliską już beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego.

- Chcemy, by to kolejne spotkanie z Maryją, z miłującą nas Matką, w Jej znaku szkaplerza, stało się dla wszystkich duchowym umocnieniem w obecnych trudnych czasach - mówi przeor wspólnoty karmelitów bosych w Czernej o. Leszek Stańczewski OCD.

Pielgrzymowanie odbywać się będzie pod dwoma hasłami. Pierwsze z nich to papieskie zawołanie: "Cały Twój, Maryjo - Totus Tuus", a drugie - życiowa dewiza Prymasa Tysiąclecia: "Wszystko postawiłem na Maryję". "W oparciu o nie pragniemy pogłębić naszą karmelitańską duchowość maryjną oraz wyrazić cześć i wdzięczność Panu Bogu za wspaniałe świadectwo ich życia, za ich nauczanie i inspiracje, które nam ci wielcy przewodnicy duchowi pozostawili" - pisze ojciec prowincjał.

- Chcemy przyjrzeć się postawie maryjnej obu wielkich pasterzy i jednocześnie błagać o świętość dla naszych polskich pasterzy - dodaje moderator Bractw Szkaplerznych o. Włodzimierz Tochmański OCD. Święty Jan Paweł II nosił płaszcz Maryi od dziecięcych lat. Przyjął go w Wadowicach, w karmelitańskim klasztorze "na Górce", gdzie wzrastał duchowo. Nigdy nie zdjął szkaplerza, nosił go do końca życia i wielokrotnie o nim mówił. "Noście zawsze szkaplerz święty. Bardzo wiele dobra zaznałem z tego nabożeństwa. Szkaplerz stał się moją siłą" - wzywał papież Polak.

Tegoroczne obchody uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel odbędą się w reżimie sanitarnym. Pielgrzymi zobowiązani są do przestrzegania dystansu społecznego, uczestnictwa w nabożeństwach w maseczkach lub przyłbicach i przestrzegania warunków udziału w spotkaniu, które zamieszczone są na stronie internetowej www.karmel.pl. W nocy z 15 na 16 lipca w sanktuarium w Czernej odbędzie się maryjna noc czuwania. Rozpocznie się procesją różańcową o godz. 21. W czwartek 16 lipca, kiedy Kościół obchodzi uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, Mszy św. o godz. 11 i procesji eucharystycznej będzie przewodniczył ojciec prowincjał Tadeusz Florek OCD.

22. Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej odbędzie się w sobotę 18 lipca. Uroczystej Mszy św. o godz. 11 będzie przewodniczył bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej. W programie dnia jest ponadto konferencja na temat maryjności Jana Pawła II i kard. Wyszyńskiego, przyjęcie nowych członków i wspólnie celebrowane nabożeństwo maryjne. "Zorganizujmy lub pomóżmy zorganizować, na ile to możliwe w obecnej sytuacji, grupowe i indywidualne pielgrzymki. Niech wezmą w nich udział przynajmniej delegacje. Po długim okresie ograniczeń - przez naszą obecność w szkaplerznym sanktuarium w Czernej - będziemy mogli dać świadectwo naszej przynależności do Maryi i odnowić wzajemne duchowe więzy" - zachęca prowincjał krakowskich karmelitów bosych.

Więcej na temat uroczystości szkaplerznych w Czernej - w nr. 28 "Gościa Krakowskiego" na 12 lipca.

Polecamy galerię zdjęć z ubiegłorocznego spotkania: