Już jutro premiera kolejnej części filmu "Pokój wam!"  

Cykl 4 filmów powstał z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Premiera pierwszej części odbyła się w dniu rocznicy, czyli 18 maja. Dokument przedstawia duchową drogę św. Jana Pawła II, który - rozważając mękę i śmierć Chrystusa - od pustego grobu prowadzi całą ludzkość do Bożego miłosierdzia.

- Ojciec Święty - Jan Paweł II, będąc tutaj, w Krakowie, żył orędziem Bożego Miłosierdzia i jak gdyby zabrał to orędzie ze sobą aż do Watykanu. Będąc papieżem, przyczynił się do tego, że kult Bożego Miłosierdzia rozwinął się na całym świecie - tłumaczy ks. Zbigniew Bielas, kustosz łagiewnickiego sanktuarium.

Premiera trzeciej części, której nadano tytuł "Matko Kalwaryjska, zwróć na nas swe miłosierne oczy", rozpocznie się o godz. 9 na kanałach YouTube obu sanktuariów.