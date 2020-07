W krótkim liście abp Marek Jędraszewski przypomina, że od wieków, w najtrudniejszych sytuacjach, ludzie zwracali się do Boga, a ich modlitwy wielokrotnie były wysłuchiwane. Tym razem taką trudną sytuacją jest pandemia koronawirusa, dlatego potrzeba wielkiej modlitwy, by zagrożenie zostało zażegnane.

Publikujemy pełną treść komunikatu metropolity krakowskiego:

"Drodzy Archidiecezjanie,

historia Polski i świata pokazuje, że w najtrudniejszych chwilach ludzie zwracali się do Boga, prosząc o ratunek i zmiłowanie, a ich modlitwa przybierała niejednokrotnie formę pieszego pielgrzymowania. Tak było w Rzymie w 590 roku, gdy dżuma zbierała śmiertelne żniwo. Wówczas, modląc się o ocalenie Wiecznego Miasta, święty papież Grzegorz Wielki poniósł w błagalnej procesji wizerunek Najświętszej Maryi Panny, zwany odtąd Salus Populi Romani, czyli »Wybawicielka ludu rzymskiego«. Podobnie było w 1711 roku, gdy w czasie trwającej zarazy dziesiątkującej stolicę narodziła się Piesza Pielgrzymka Warszawska na Jasną Górę. Z kolei po zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II, który miał miejsce na Placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 1981 r., został zorganizowany przez studentów Krakowa - jako wyraz duchowej jedności z Ojcem Świętym - »Biały Marsz« z Błoń (miejsca, gdzie Jan Paweł II celebrował Mszę świętą podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny) na Rynek, gdzie kilkaset tysięcy mieszkańców na czele z młodzieżą modliło się o zdrowie Ojca Świętego i za umierającego w Warszawie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Idea tego Marszu doprowadziła do zapoczątkowania corocznej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę.

Nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczna jubileuszowa 40. Piesza Pielgrzymka Krakowska nie będzie mogła odbyć się w dotychczasowym tradycyjnym kształcie. W związku z trwającą epidemią do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszą w 150-osobowych grupach jedynie przedstawiciele poszczególnych wspólnot pielgrzymkowych. Wszystkich pragnących wziąć udział w pielgrzymce zapraszam do duchowej wędrówki w łączności z tymi, którzy będą przemierzać wydeptywane rokrocznie pątnicze szlaki.

Niech orędownictwo u Boga św. Jana Pawła II Wielkiego, którego 100. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku, wybłaga wszelkie potrzebne łaski uczestnikom PPK, jej organizatorom i ludziom dobrej woli, gotowym podać pomocną dłoń osobom zmierzającym przed wizerunek Najświętszej Panienki Jasnogórskiej, a przede wszystkim naszej Ojczyźnie i Kościołowi w Polsce, który od ponad 1050 lat wiernie przekazuje naszemu narodowi zbawienne orędzie Ewangelii.

Z serca wszystkim błogosławię

Arcybiskup Marek Jędraszewski

Metropolita Krakowski"